В понедельник, 19 октября, Центральная избирательная комиссия вновь внесла изменения в состав Николаевской городской территориальной комиссии.

Об этом свидетельствует постановление, опубликованное на сайте ЦИК.

Согласно постановлению, ЦИК решила снять Татьяну Павлову с поста главы комиссии, заменив ее Евгением Бабковым, который ранее уже исполнял обязанности главы. Отметим, что оба члена комиссии являются представителями партии «Слуга народа».

Помимо этого, досрочно прекращены полномочия Виктора Золотаря от организации политической партии «Батьківщина», вместо него будет Игорь Панков.

Также отметим, что в состав горизбиркома ЦИК вернул представителей партии «Европейская солидарность» Ирину Домарацкую и Максима Бурякова, которые 8 октября были заменены на других представителей.

Напомним, члены Николаевской городской избирательной комиссии обвиняли главу комиссии Татьяну Павлову («Слуга народа») в саботаже и препятствовании избирательному процессу.

Ранее Николаевская городская избирательная комиссия не могла провести заседание, поскольку на него не пришла ее глава Татьяна Павлова и пропали ключи от кабинета, где находятся документы.

Напомним, что Николаевский горизбирком не принял в установленный законом срок решение о регистрации избирательного списка партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» в Николаевский горсовет, чем нарушила Избирательный кодекс.

2 октября Николаевский окружной административный суд обязал Николаевскую городскую территориальную избирательную комиссию принять решение об отказе либо регистрации списка кандидатов политсилы в депутаты горсовета. Решение суда вступило в силу 5 октября.

В этот же день горизбиркомом было принято решение зарегистрировать список кандидатов от «ОПЗЖ». После этого «Слуги народа» подала иск о признании решения недействительным.

7 октября Николаевский окружной административный суд отказал в удовлетворении иска партии «Слуги народа» и признал решение горизбиркома о регистрации списка кандидатов партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» законным.