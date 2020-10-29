Правоохранители расследуют возможные фальсификации на избирательном участке в Емильчинском районе Житомирской области, где явка составила 98% и выявлены нарушения в документации.

Об этом сообщается на странице Житомирской областной прокуратуры в Facebook.

— По сообщению главы территориальной избирательной комиссии в поселке Емильчино, при подсчете голосов избирателей, голосовавших на одном из сельских избирательных участков, выявлено вероятные признаки фальсификации голосования. В частности, на этом участке, где зафиксировано рекордную явку избирателей – 98%, выявлены нарушения избирательной документации, а именно, отсутствие подписей членов комиссии и избирателей на отрывных талонах, разногласия сведений, указанных на конвертах и протоколах избирательной комиссии, - сказано в сообщении.

Кроме этого, при открытии сейфпакетов обнаружили, что протоколы есть только в одном экземпляре, а протоколы по выборам депутатов Емильчинского поселкового совета вообще отсутствуют.

Правоохранители начали уголовное производство (часть 1 статьи 158-1 УК Украины) по факту незаконного использования избирательного бюллетеня.

Решается вопрос об изъятии протоколов и другой документации для проведения экспертизы.

Напомним, ранее Юрий Кормышкин заявил, что, согласно его данным, «Наш край» набрал 18,2% голосов для прохождения в Николаевский облсовет и 8,36% — в горсовет. Однако, из-за ряда ошибок, допущенных на избирательных участках, и фальсификаций, которыми занимаются представители власти, голоса «Нашего края» разворовываются.

В свою очередь, политическая партия «Пропозиція» опубликовала данные 100% подсчета голосов на выборах Николаевского городского головы, а также городского совета. Согласно их подсчетам, «Наш край» не набрал 5% барьера и не прошел в Николаевский городской совет.

Партия «Европейская солидарность» требует массового пересчета голосов избирателей на выборах в Николаеве из-за нарушений законодательства при подсчете голосов и оформлении избирательной документации участковыми комиссиями.

Сообщалось, что кандидат в депутаты Николаевского городского совета от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Руслан Москаленко заявил, что ряд политически партий в Николаеве пытаются фальсифицировать результаты выборов.

Также кандидат в депутаты Николаевского городского совета Максим Невенчанный заявил, что ему известно о попытках изменить результаты местных выборов таким образом, чтоб ряд партий смогли преодолеть барьер в 5%.

Кроме этого, Николаевский городской голова Александр Сенкевич намерен обратиться в правоохранительные органы с заявлением по поводу возможного «перебрасывания» голосов при подсчете.