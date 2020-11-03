Премьер-министр Украины 2014-2016 гг., лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк опубликовал видео, которое записал 20 июня 2019 года. В Этот день Конституционный суд признал конституционным указ Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады 8 созыва и назначении досрочных выборов.

Видеообращение и комментарий к нему он опубликовал в своем блоге на Цензор.НЕТ.

Арсений Яценюк отмечает, что политическим органом КСУ стал еще в 2010 году.

— Конституционный суд стал политическим органом. Но он стал не теперь. Это машина времени. Тоже самое происходило в 2010 году. Тогда под давлением Януковича Конституционный суд, наплевав на Конституцию, создает «коалицию тушек» (Партия регионов — Блок Литвина — КПУ, — прим.), — сказал он.

Политик предупреждает президента Владимира Зеленского и будущих депутатов о том, что Конституционный суд спустя время начнет принимать решения не в их пользу.

— В будущее заложена бомба. Для следующего парламента, для действующего президента, когда общественная так называемая целесообразность, а это когда рейтинг падает, требует, чтобы заменили ключевые государственные институции. Что произойдет через год, когда у новоизбранного парламента рейтинг станет ненамного лучшим, чем у предыдущего. Так же его распускать? Что произойдет с президентом? Если рейтинг президента не будет соответствовать общественным ожиданиям? Его, вопреки Конституции, отправят в импичмент? — сказал Арсений Яценюк в прошлом году.

Экс-премьер заявил, что нынешняя власть защищает Конституцию только тогда, когда ей это политически выгодно.

— Когда Конституционный суд в сговоре с бывшим главой офиса Зеленского господином Богданом незаконно разгоняли парламент, большинство аплодировало. А оппозиция, кроме «Народного Фронта», молчала. И даже один из сегодняшних лидеров помогал в этом. Потому что в парламент хотели попасть. Когда КС в который раз изнасиловал Конституцию — неожиданно пришло прозрение. Когда выгодно политически — защищаем Конституцию. Когда невыгодно — защищаем КС. Цена этого политического б***ства слишком высока, — написал он.

Арсений Яценюк добавил, что в КСУ осталась часть судей, которым не плевать на Конституцию, однако их меньшинство.

Напомним, Конституционный суд Украины признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование. Такое решение сегодня вынесла Большая палата КСУ.

Национальное агентство по предупреждению коррупции в 18 часов 28 октября закрыло реестр электронных деклараций во исполнение решения Конституционного суда.

Вечером, 29 октября, Кабинет министров Украины по решению Совета национальной безопасности и обороны обязал Национальное агентство по предупреждению коррупции восстановить доступ к реестру деклараций чиновников и обеспечить механизм спецпроверки.

На сайте Кабмина уже опубликовано распоряжение о возобновлении системы электронного декларирования. Работа системы была заблокирована решением Конституционного суда Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, согласно которому прекращаются полномочия всех действующих судей Конституционного суда Украины. Законопроект внесен после решений КСУ 27 октября.

После чего глава Конституционного суда Александр Тупицкий заявил, что законопроект президента, который предлагает прекратить полномочия судей КС, имеет признаки конституционного переворота.

Судья Конституционного суда Украины Игорь Слиденко пригрозил президенту Владимиру Зеленскому войной в случае роспуска суда.

Более 200 народных депутатов поддержали обращение к судьям Конституционного суда, которые поддержали решение относительно декларирования, с призывом самостоятельно уйти в отставку. Завтра это заявление передадут в КСУ.