Владимир Зеленский и команда "Слуги народа" в Николаеве

Одной из задач, которую перед отвечающим за региональную политику новым заместителей главы Офиса Президента Кириллом Тимошенко поставил глава государства, стал вопрос о необходимости улучшения отношений с мэрами городов.

Об этом говорится в публикации сайта ZN.ua.

Как известно, 4 ноября президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Сергея Трофимова с должности первого заместителя руководителя Офиса президента. Вероятной причиной такого решения стало недовольство результатами местных выборов. Теперь региональной политикой в Офисе президента будет заниматься профессиональный пиарщик Кирилл Тимошенко.

Издание сообщает, что одной из трех поставленных перед ним задач является улучшение отношений с региональными элитами, и в первую очередь с мэрами городов.

Отметим, что по итогам выборов в Николаевский горсовет партия «Слуга народа» набрала 14,89%, заняв третье место после «ОПЗЖ» и «Пропозиции». Кандидат на пост городского головы Татьяна Домбровская набрала 14,5%, заняв третье место в мэрской гонке после действующего мэра Александра Сенкевича и Владислава Чайки.

Ранее Татьяна Домбровская обратилась к своему оппоненту, действующему мэру Александру Сенкевичу, заявив, что он «стал драконом, с которым когда-то боролся».

После выборов Татьяна Домбровская отказалась поддерживать кого-либо из вышедших во второй тур претендентов на пост городского головы. Свое решение она объяснила тем, что не хочет нести за них ответственность. Татьяна Домбровская заявила, что приняла решение не поддерживать во втором туре ни Александра Сенкевича, ни Владислава Чайку, так как считает, что они оба недостойны и не являются теми людьми, которые сделают что-то для его развития.