Деятель сферы культуры Николаева Владимир Алексеев заявил, что кандидат в городские головы от политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Владислав Чайка использовал часть ео видеоролика в своей политической агитации.

Как рассказал Владимир Алексеев в своем Instagram, увидев вставленный отрывок видео с его выступлением в открытой политической агитации Владислава Чайки, он обратился в партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» с требованием удалить данный видеоролик.

— Сегодня мне написали, что с удивлением увидели моё лицо в открытой политической агитации с логотипами партии одного из кандидатов в мэры Николаева. Я был в шоке и реакция была незамедлительной. Меньше чем за час конфликт был исчерпан, и партия удалила рекламный ролик c моим участием с больше чем 10 тысячами просмотров у себя на YouYube и в Facebook, - расскзаал Владимир Алексеев.

Также он обратился к жителям Николаева с просьбой прийти на второй тур выборов мэра Николаева и отдать свой голос за одного из кандидатов

— Просьба ко всем политическим и аполитичным друзьям — не притягивайте меня к политике раньше времени. Если будет нужно — я сам сообщу, что я с вами. Лучше приходите на выборы и приводите всех друзей — чем больше молодёжи и взрослых адекватных людей придёт 22 ноября на участки, тем меньше шансов намутить и больше шансов на честность и объективность результатов. Я 100% пойду на выборы снова. Я не пропустил ни одни выборы и ради них приезжал из Николаева в Донецк и из Донецка в Николаев. Я люблю всех людей, дружу со всеми адекватными. Но иногда нужно делать выбор. Не прийти на выборы — не поможет. Порвать бюллетень — не поможет. Поможет лично ваш выбор: Сенкевич или Чайка? «Пропозиция» или «ОПЗЖ»? ПроУкраинская или проРусская позиция главной партии? Третьего не дано. 22 ноября решать лично тебе, и надо идти. Скажите всем. Точка, - написал Владимир Алексеев.

Как известно, в первом туре выборов Николаевского городского головы участвовали 6 кандидатов. По итогам голосования, лидерами гонки стали действующий мэр Александр Сенкевич (38,95%) и Владислав Чайка (29,3%). Другие кандидаты — Татьяна Домбровская, Николай Круглов, Юрий Гранатуров и Александр Садыков выбыли из гонки за кресло мэра Николаева. Отметим, что суммарно они набрали 30,7% голосов избирателей.

Отметим, что Николаевская городская территориальная избирательная комиссия назначила второй тур выборов Николаевского городского головы на воскресенье, 22 ноября.

Занявшая третье место в избирательной гонке кандидатов в мэры Николаева, представительница партии «Слуга народа» Татьяна Домбровская отказалась поддерживать кого-либо из вышедших во второй тур претендентов на пост городского головы. Свое решение она объяснила тем, что не хочет нести за них ответственность.

Владислав Чайка

Сам же бизнесмен, владелец ЖЭКов, ларьков и билбордов Владислав Чайка, который баллотируется на пост городского головы, заявил, что не ищет поддержки среди других кандидатов в мэры, которые не прошли во второй тур и уже провозгласил себя «народным мэром».

Также напомним, что нардеп Игорь Негулевский в октябре привез в Николаев булаву президента Владимира Зеленского из сериала «Слуга народа» и прогнал ею чаек из акватории Николаева.