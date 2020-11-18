Деятель сферы культуры Николаева Владимир Алексеев заявил, что кандидат в городские головы от политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Владислав Чайка использовал часть ео видеоролика в своей политической агитации.
Как рассказал Владимир Алексеев в своем Instagram, увидев вставленный отрывок видео с его выступлением в открытой политической агитации Владислава Чайки, он обратился в партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» с требованием удалить данный видеоролик.
— Сегодня мне написали, что с удивлением увидели моё лицо в открытой политической агитации с логотипами партии одного из кандидатов в мэры Николаева. Я был в шоке и реакция была незамедлительной. Меньше чем за час конфликт был исчерпан, и партия удалила рекламный ролик c моим участием с больше чем 10 тысячами просмотров у себя на YouYube и в Facebook, - расскзаал Владимир Алексеев.
Также он обратился к жителям Николаева с просьбой прийти на второй тур выборов мэра Николаева и отдать свой голос за одного из кандидатов
— Просьба ко всем политическим и аполитичным друзьям — не притягивайте меня к политике раньше времени. Если будет нужно — я сам сообщу, что я с вами. Лучше приходите на выборы и приводите всех друзей — чем больше молодёжи и взрослых адекватных людей придёт 22 ноября на участки, тем меньше шансов намутить и больше шансов на честность и объективность результатов. Я 100% пойду на выборы снова. Я не пропустил ни одни выборы и ради них приезжал из Николаева в Донецк и из Донецка в Николаев. Я люблю всех людей, дружу со всеми адекватными. Но иногда нужно делать выбор. Не прийти на выборы — не поможет. Порвать бюллетень — не поможет. Поможет лично ваш выбор: Сенкевич или Чайка? «Пропозиция» или «ОПЗЖ»? ПроУкраинская или проРусская позиция главной партии? Третьего не дано. 22 ноября решать лично тебе, и надо идти. Скажите всем. Точка, - написал Владимир Алексеев.
Как известно, в первом туре выборов Николаевского городского головы участвовали 6 кандидатов. По итогам голосования, лидерами гонки стали действующий мэр Александр Сенкевич (38,95%) и Владислав Чайка (29,3%). Другие кандидаты — Татьяна Домбровская, Николай Круглов, Юрий Гранатуров и Александр Садыков выбыли из гонки за кресло мэра Николаева. Отметим, что суммарно они набрали 30,7% голосов избирателей.
Отметим, что Николаевская городская территориальная избирательная комиссия назначила второй тур выборов Николаевского городского головы на воскресенье, 22 ноября.
Занявшая третье место в избирательной гонке кандидатов в мэры Николаева, представительница партии «Слуга народа» Татьяна Домбровская отказалась поддерживать кого-либо из вышедших во второй тур претендентов на пост городского головы. Свое решение она объяснила тем, что не хочет нести за них ответственность.
Сам же бизнесмен, владелец ЖЭКов, ларьков и билбордов Владислав Чайка, который баллотируется на пост городского головы, заявил, что не ищет поддержки среди других кандидатов в мэры, которые не прошли во второй тур и уже провозгласил себя «народным мэром».
Также напомним, что нардеп Игорь Негулевский в октябре привез в Николаев булаву президента Владимира Зеленского из сериала «Слуга народа» и прогнал ею чаек из акватории Николаева.
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Деятель сферы культуры Николаева Владимир Алексеев заявил, что кандидат в городские головы от политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Владислав Чайка использовал часть ео видеоролика в своей политической агитации.
Как рассказал Владимир Алексеев в своем Instagram, увидев вставленный отрывок видео с его выступлением в открытой политической агитации Владислава Чайки, он обратился в партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» с требованием удалить данный видеоролик.
— Сегодня мне написали, что с удивлением увидели моё лицо в открытой политической агитации с логотипами партии одного из кандидатов в мэры Николаева. Я был в шоке и реакция была незамедлительной. Меньше чем за час конфликт был исчерпан, и партия удалила рекламный ролик c моим участием с больше чем 10 тысячами просмотров у себя на YouYube и в Facebook, - расскзаал Владимир Алексеев.
Также он обратился к жителям Николаева с просьбой прийти на второй тур выборов мэра Николаева и отдать свой голос за одного из кандидатов
— Просьба ко всем политическим и аполитичным друзьям — не притягивайте меня к политике раньше времени. Если будет нужно — я сам сообщу, что я с вами. Лучше приходите на выборы и приводите всех друзей — чем больше молодёжи и взрослых адекватных людей придёт 22 ноября на участки, тем меньше шансов намутить и больше шансов на честность и объективность результатов. Я 100% пойду на выборы снова. Я не пропустил ни одни выборы и ради них приезжал из Николаева в Донецк и из Донецка в Николаев. Я люблю всех людей, дружу со всеми адекватными. Но иногда нужно делать выбор. Не прийти на выборы — не поможет. Порвать бюллетень — не поможет. Поможет лично ваш выбор: Сенкевич или Чайка? «Пропозиция» или «ОПЗЖ»? ПроУкраинская или проРусская позиция главной партии? Третьего не дано. 22 ноября решать лично тебе, и надо идти. Скажите всем. Точка, - написал Владимир Алексеев.
Как известно, в первом туре выборов Николаевского городского головы участвовали 6 кандидатов. По итогам голосования, лидерами гонки стали действующий мэр Александр Сенкевич (38,95%) и Владислав Чайка (29,3%). Другие кандидаты — Татьяна Домбровская, Николай Круглов, Юрий Гранатуров и Александр Садыков выбыли из гонки за кресло мэра Николаева. Отметим, что суммарно они набрали 30,7% голосов избирателей.
Отметим, что Николаевская городская территориальная избирательная комиссия назначила второй тур выборов Николаевского городского головы на воскресенье, 22 ноября.
Занявшая третье место в избирательной гонке кандидатов в мэры Николаева, представительница партии «Слуга народа» Татьяна Домбровская отказалась поддерживать кого-либо из вышедших во второй тур претендентов на пост городского головы. Свое решение она объяснила тем, что не хочет нести за них ответственность.
Сам же бизнесмен, владелец ЖЭКов, ларьков и билбордов Владислав Чайка, который баллотируется на пост городского головы, заявил, что не ищет поддержки среди других кандидатов в мэры, которые не прошли во второй тур и уже провозгласил себя «народным мэром».
Также напомним, что нардеп Игорь Негулевский в октябре привез в Николаев булаву президента Владимира Зеленского из сериала «Слуга народа» и прогнал ею чаек из акватории Николаева.
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