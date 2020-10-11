Нардеп Игорь Негулевский привез в Николаев булаву президента Владимира Зеленского из сериала «Слуга народа» и прогнал ею чаек из акватории Николаева.

Игорь Негулевский записал видео, в котором он плывет на катере по Южному Бугу и «отправляет в Россию» чаек булавой Владимира Зеленского.

— Президентская булава в Николаеве. Вот куда не посмотри — Чайка. Может хватит? Пора Чайке отправиться домой в Россию. Чайка, уходи! — сказал он.

Ранее сообщалось, что Игорь Негулевский привезет в Николаев булаву Президента Украины Владимира Зеленского из сериала. Как отмечал нардеп Алексей Леонов, реквизит из сериала передается в рамках тура «Президентская булава», цель которого — объединить Украину.

Булава - реквизит сериала

Как сообщалось, политическая партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» выдвинула кандидатуру Владислава Чайки на пост Николаевского городского головы.

От партии «Слуга народа» зарегистрировалась как кандидат на пост мэра Николаева Татьяна Домбровская.

Ранее народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Игорь Негулевский заявил о подмене списков кандидатов в депутаты Николаевского облсовета от партии «ОПЗЖ», которые были поданы для регистрации в облизбирком и вызвал полицию.

Также он обвинил «ОПЗЖ» в фальсификации списков кандидатов в депутаты Николаевского городского совета.

29 сентября Николаевская городская территориальная избирательная комиссия не приняла решение о регистрации списка кандидатов в депутаты от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». В ответ на это Артем Ильюк заявил, что «ОПЗЖ» обратится в суд с требованием зарегистрировать список кандидатов в депутаты городского совета.

5 октября было принято решение зарегистрировать список кандидатов от «ОПЗЖ». В связи с этим «Слуга народа» подала иск об отмене решиния горизбиркома о регистрации. Николаевский окружной административный суд отказал в удовлетворении иска партии «Слуги народа».

Напомним, в поселке Казанка Николаевской области зафиксировали факт поклейки билбордов с рекламой политсилы «Слуга народа» при помощи пожарной машины. Игорь Негулевский заявил, что в этом нет «ничего предосудительного». Однако в результате расследования в части применения служебного пожарного автомобиля для наклеивания на билборд политической рекламы партии «Слуга народа» был уволен начальник 17-й пожарно-спасательной части.