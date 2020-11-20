Кандидат в депутаты Николаевского областного совета от партии «За Майбутнє» Руслан Нерода говорит, что политсила рассмотрит предложенную «Слугой народа» кандидатуру Анны Замазеевой на пост главы облсовета.

Об этом он заявил в комментарии корреспонденту НикВести.

Политик также отметил, что партия «За Майбутнє» рассмотреть и другие кандидатуры на пост главы облсовета, которые предложат и другие политсилы.

— Не могу вам сказать о мнении всей фракции. Мы этот вопрос еще не обсуждали. Анна для нас новая личность, нам незнакомая. Мне хотелось бы ее послушать, услышать кто такая Замазеева, понять какие позиции по ряду вопросов, которые мы подготовим ко всем кандидатам на должнасть глав облсовета. Я думаю, что мы с ней познакомимся и будем определяться. Я пока по настроениям коллег моих по фракции не вижу явных симпатий, или антипатий к кандидатуре Анны Замазеевой. Мы пока очень осторожны. Для нас важен профессионализм, а уже потом можно сомтреть на партийные флаги. Но пока мы этот вопрос не обсуждали, — заявил Руслан Нерода.

Напомним, 13 ноября сообщалось, что в Николаевской областной организации политической партии «Слуга народа» в присутствии народных депутатов Давида Арахамии, Александра Пасечного, Александра Гайду, Артема Черноморова, Максима Дырдина, Игоря Копытина и Игоря Негулевского, а также главы областного штаба «Слуги народа» Виталия Кима прошло обсуждение каким образом новоизбранные депутаты областного совета начнут реализацию партийной стратегии развития региона и провели первую рабочую встречу. В ходе данной встречи было принято решение выдвинуть лидера избирательного списка партии в облсовет Анну Замазееву претендентом на должность главы Николаевского областного совета.

Кандидат в депутаты, руководитель областной организации партии «Европейская солидарность» Михаил Талпа говорит, что политсила рассмотрит предложенную «Слугой народа» кандидатуру Анны Замазеевой на пост главы облсовета.

В то же время кандидат в депутаты Николаевского областного совета от «Европейская солидарность» Виктория Москаленко выступила против предложенной «Слугой народа» кандидатуры Анны Замазеевой на пост главы облсовета.

Кандидат в депутаты Николаевского областного совета от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Сергей Майборода считает, что политсила не может поддержать предложенную «Слугой народа» кандидатуру Анны Замазеевой на пост главы облсовета.

Кандидат в депутаты Николаевского областного совета от партии «Наш край» Юрий Кормышкин считает, что политсила «Слуга народа» проиграла местные выборы и не имеет права на выдвижение своего кандидата на пост главы облсовета.

В свою очередь руководитель избирательного штаба партии «Слуга народа» в Николаеве Виталий Ким считает, что наилучшей кандидатурой на пост главы Николаевского областного совета может быть только представитель его политсилы Анна Замазеева.