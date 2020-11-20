Действующий мэр, кандидат в городские головы Николаева от партии «Пропозиція» Александр Сенкевич надеется, что дебаты с его оппонентом от «ОПЗЖ» Владиславом Чайкой будут конструктивными.

Об этом он сказал в комментарии журналистам перед началом эфира, передает корреспондет НикВести.

— Надеюсь на хорошую беседу, в которой каждый из кандидатов сможет продемонстрировать свои лучшие знания или планы по поводу развития нашего города. И надеюсь, что это будет битва идей, а не грязных технологий, — сказал Александр Сенкевич.

По его мнению, ситуация с ложным минированием не повторится. Однако, если это случится, он готов ждать, сколько понадобится.

— Хоть записывать эти дебаты самостоятельно. Мне уже приходилось это делать в 2015 году, когда я присутствовал на дебатах один, — добавил мэр.

Напомним, что вечером 19 ноября поступило анонимное сообщение о минировании здания телеканала «Суспільне.Миколаїв», где в 19:20 должны были начаться дебаты между кандидатами в мэры Александром Сенкевичем и Владиславом Чайкой.

Народный депутат из фракции «ОПЗЖ» Нестор Шуфрич предложил Александру Сенкевичу перенести дебаты с его оппонентом на выборах мэра Николаева Владиславом Чайкой. Александр Сенкевич согласился.

Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич, реагируя на попытку своего оппонента на выборах городского головы Владислава Чайки заговорить с ним, предложил тому приходить на дебаты, чтобы там пообщаться.

23 октября в Николаеве в эфире ток-шоу «Битва за місто» прошли дебаты кандидатов на должность городского головы. В них приняли участие Александр Сенкевич, Николай Круглов, Александр Садыков, Юрий Гранатуров и Татьяна Домбровская. Владислав Чайка не пришел на дебаты и заявил, что считает их «местечковым шоу», а своих оппонентов «говорунами». Комментируя отсутствие Владислава Чайки на дебатах, мэр Николаева Александр Сенкевич допустил, что тому просто нечего сказать.

Также Владислав Чайка пожаловался, что его не уведомили о формате проведения дебатов на «Суспільном», хотя ему приходило письменное приглашение.