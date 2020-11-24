Руководитель областной организации партии «Европейская солидарность» Михаил Талпа рассказал, что решение о кандидатуре на пост главы Николаевского облсовета политсила будет принимать коллегиально на заседании фракции.

Об этом он сказал в эфире ток-шоу «Битва за місто» в воскресенье, 22 ноября, пишут НикВести.

В частности, он указал, что кандидат в депутаты Николаевского областного совета от партии «Европейская Солидарность» Виктория Москаленко, которая выступила против предложенной «Слугой народа» кандидатуры Анны Замазеевой на пост главы облсовета, высказала свое личное мнение, а окончательное решение будет приниматься коллегиально на заседании фракции.

— Я так понимаю, что Виктория Викторовна высказала свое личное мнение. Она тоже является депутатом облсовета восьмого созыва и, конечно же, у нее есть своя точка зрения, но коллегиально мы будем принимать решение на фракции, когда соберемся. Кроме этого, нужно, чтобы нам официально поступило это предложение. Когда оно зайдет, мы его рассмотрим на фракции и примем для себя взвешенное решение, - сказал Михаил Талпа.

Михаил Талпа

Напомним, 13 ноября сообщалось, что в Николаевской областной организации политической партии «Слуга народа» в присутствии народных депутатов Давида Арахамии, Александра Пасечного, Александра Гайду, Артема Черноморова, Максима Дырдина, Игоря Копытина и Игоря Негулевского, а также главы областного штаба «Слуги народа» Виталия Кима прошло обсуждение каким образом новоизбранные депутаты областного совета начнут реализацию партийной стратегии развития региона и провели первую рабочую встречу. В ходе данной встречи было принято решение выдвинуть лидера избирательного списка партии в облсовет Анну Замазееву претендентом на должность главы Николаевского областного совета.

Кандидат в депутаты, руководитель областной организации партии «Европейская Солидарность» Михаил Талпа говорит, что политсила рассмотрит предложенную «Слугой народа» кандидатуру Анны Замазеевой на пост главы облсовета.

В то же время кандидат в депутаты Николаевского областного совета от «Европейской Солидарности» Виктория Москаленко выступила против предложенной «Слугой народа» кандидатуры Анны Замазеевой на пост главы облсовета.

Кандидат в депутаты Николаевского областного совета от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Сергей Майборода считает, что политсила не может поддержать предложенную «Слугой народа» кандидатуру Анны Замазеевой на пост главы облсовета.

Кандидат в депутаты Николаевского областного совета от партии «Наш край» Юрий Кормышкин считает, что политсила «Слуга народа» проиграла местные выборы и не имеет права на выдвижение своего кандидата на пост главы облсовета.

Руководитель избирательного штаба партии «Слуга народа» в Николаеве Виталий Ким считает, что наилучшей кандидатурой на пост главы Николаевского областного совета может быть только представитель его политсилы Анна Замазеева.