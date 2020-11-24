«Партия Шария» в Николаевском городском совете готова поддержать кандидатуру кандидата на пост секретаря горсовета от любой политической силы.

Об этом в эфире ток-шоу «Битва за місто» в воскресенье, 22 ноября, заявила новоизбранный депутат Николаевского городского совета, глава областной организации «Партии Шария» Татьяна Кравчук, пишут НикВести.

Татьяна Кравчук

По ее словам, каждый из кандидатов должен выступить перед депутатским корпусом и рассказать о своих планах в предстоящей работе, чтобы во фракции «Партии Шария» смогли определиться, кого именно им поддержать.

— Для нас наш лидер Анатолий Шарий не раз заявлял, что для нас главным являются люди, которые нас выбрали. Если образно Елена Киселева, или Татьяна Домбровская, или Артем Ильюк выступят, выдвинут крутые проекты… Кто угодно! Если они выйдут, выступят, мы поймем, что они реально хотят сделать что-то хорошее для нашего города и они могут это сделать, ними будут двигать не жажда самонаживы, а жажда сделать что-то для нашего города, то мы естественно проголосуем за того человека чья позиция будет нам близка в рамках Николаева, — заявила Татьяна Кравчук.

Напомни, «Партия Шария» в Николаевском городском совете не собирается вступать в коалицию ни с одной политической силой.

Также напомним, глава Николаевской городской организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Артем Ильюк заявил о своих амбициях занять должность секретаря Николаевского городского совета.

В свою очередь временно исполняющий обязанности главы региональной организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», нардеп Юрий Загородний заявил, что Артема Ильюка не будут выдвигать в секретари Николаевского горсовета, если мэром станет кандидат от их партии, поскольку это противоречит закону. Юрий Загородний также говорит, что кандидатуру на пост главы Николаевского областного совета от «ОПЗЖ» будет утверждать политсовет партии.

В ответ на это кандидат в депутаты Николаевского областного совета от партии «Оппозиционная платформа — За життя» Владимир Фроленко заявил, что по его мнению, Артем Ильюк должен стать секретарем Николаевского городского совета.

Будущий депутат Николаевского городского совета Николай Капацына также готов занять пост секретаря горсовета, если его поддержит большинство.

А представитель партии «Наш край» Сергей Кантор высказал мнение, что секретарем Николаевского городского совета следует избрать Николая Круглова.

В свою очередь глава партии «Европейская солидарность» в Николаеве, депутат горсовета Елена Киселева заявила о готовности занять должность секретаря горсовета, если так решит большинство депутатов.