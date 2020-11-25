Николаевский городской голова Александр Сенкевич прокомментировал амбиции «слуги народа» Татьяны Домбровской занять должность секретаря горсовета.

Об этом шла речь 22 ноября в эфире политического ток-шоу «Битва за місто» на НикВести, где обсуждались итоги выборов мэра Николаева и городского совета.

В ходе программы ведущий Олег Деренюга обратился к городскому голове с просьбой рассказать, готов ли он выдвинуть Татьяну Домбровскую в секретари Николаевского городского совета, учитывая, что та не поддержала его во втором туре выборов мэра, а на дебатах перед местными выборами в эфире издания «НикВести» назвала его «драконом», с которым он сам когда-то боролся.

Татьяна Домбровская

На это Александр Сенкевич ответил по-философски. Политик процитировал итальянского мыслителя Никколо Макиавелли, который в своей книге «Государь» говорит о том, что тот, кто в войне двух сильных не займет ничью сторону - проиграет в любом случае.

При этом, Александр Сенкевич привел в пример слова американского автора популярно-публицистической литературы о психологии Роберта Грина и его книгу «48 законов власти», в которой тот говорит о том, что в такой ситуации нужно держать нейтралитет и не выбирать ничью сторону.

В итоге Александр Сенкевич сказал, что вскоре даст знать, что думает «о литературных предпочтениях» Татьяны Домбровской.

— Я бы не хотел сегодня делать вечер заявлений. Могу сказать одно: Никколо Макиавелли в своей книге «Государь» говорит о том, что когда вы стоите на пороге войны двух сильных вы должны принять сторону одного из них. В случае победы одного из них, у вас есть хотя бы 50% шансов, что вы также выиграете. Если вы не примете сторону одного из них, то фактически и будете повержены в случае победы любого из них. С другой стороны, Роберт Грин в своей книге «48 законов власти» говорит о том, что не нужно принимать сторону ни одного, держать нейтралитет. Наверное, Татьяна Николаевна прочитала книгу Роберта Грина. Я думаю, что в данном конкретном случае, мое мнение, что мы увидим… Так как городской голова первый имеет возможность выдвигать претендента на должность секретаря городского совета, вы увидите мое мнение по поводу литературных предпочтений Татьяны Николаевны, - сказал Александр Сенкевич.

Александр Сенкевич

Как известно, об амбициях стать секретарем Николаевского городского совета уже заявили представители партии «Слуга народа» Николай Капацына и Татьяна Домбровская, а также лидер «Оппозиционной платформы - За жизнь» в Николаеве Артем Ильюк. А представитель партии «Наш край» Сергей Кантор высказал мнение, что секретарем Николаевского городского совета следует избрать Николая Круглова.