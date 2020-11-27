Президент Украины Владимир Зеленский назначил председателем облгосадминистрации Айну Тимчук.

Соответствующий указ № 522/2020 глава государства подписал 27 ноября.

До назначения на должность Айна Тимчук работала руководителем Днепропетовской областной государственной администрации, пишет «Вечерний Харьков».

Муж Айны Леонидовны — Андрей Тимчук — возглавлял некоторые харьковские государственные предприятия. В октябре 2020-го во время местных выборов Андрей Тимчук был избран в Харьковский городской совет от партии «Слуга народа».

Напомним, Владимир Зеленский назначил главой Одесской ОГА экс-нардепа Сергея Гриневецкого, голосовавшего в 2014 году за «диктаторские» законы.

25 ноября Президент Украины Владимир Зеленский назначил Виталия Кима главой Николаевской облгосадминистрации.

Ранее Виталий Ким выступил на заседании Кабинета министров и рассказал о своих приоритетах в работе и планах по развитию области.

17 ноября Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Николаевской областной государственной администрации Александра Стадника.

Кандидат в депутаты Николаевского областного совета от партии «Оппозиционная платформа — За життя» Татьяна Демченко поддержала решение Кабмина назначить на должность главы Николаевской облгосадминистрации Виталия Кима.

Глава Николаевской городской организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Артем Ильюк надеется, что кандидат на должность главы облгосадминистрации Виталий Ким покажет результат лучше, чем Александр Стадник.