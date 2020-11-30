Владислав Чайка, который баллотировался в мэры Николаева, отказался называть действующего городского голову Александра Сенкевича главой «преступного клана», о чем ранее заявили его соратники по партии «Оппозиционная платформа - За жизнь».

Сегодня, 30 ноября, в эфире телеканала ZIK ведущая задала политику вопрос о том, что значит «преступный клан», в организации которого обвиняют Александра Сенкевича.

На это Владислав Чайка заявил, что не будет голословно обвинять в чем-то Александра Сенкевича.

— Вот как раз над этим работают суды, работают наши юристы. Голословно обвинять человека без решения суда я не буду, а все это решится в законном поле, - сказал Владислав Чайка.

Отметим, что ранее народный депутат Украины от партии «ОПЗЖ» Илья Кива заявил, что в Николаеве существует «преступный клан» действующего мэра Александра Сенкевича, который 22 ноября фальсифицировал выборы и украл победу у Владислава Чайки.

Напомним, Владислав Чайка продолжает называть себя победителем и считает, что «власть пытается выбросить это из своего понимания».

Отметим, что 22 ноября в Николаеве прошел второй тур выборов городского головы. По итогам голосования, действующий мэр Александр Сенкевич победил с результатом в 59,7% голосов. Владислав Чайка набрал 40,26%. 25 ноября городская избирательная комиссия официально объявила о победе на выборах Александра Сенкевича.

При этом, по окончанию голосования во втором туре 22 ноября Владислав Чайка объявил себя победителем выборов мэра и заявил, что пойдет «строить процветающий Николаев». Также о его победе на выборах мэра заявили народные депутаты от «ОПЗЖ» Илья Кива, Александр Качный, Анатолий Бурмич, Олег Волошин и Юрий Загородний, который является руководителем парторганизации в Николаевской области.

Примечательно, что в Гражданской сети «ОПОРА» не зафиксировали значительных нарушений на избирательных участках во время второго тура выборов мэра Николаева.

Известно, что Владислав Чайка 28 ноября подал в горизбирком Николаева документы для регистрации депутатом.