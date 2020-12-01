Депутаты Николаевского областного совета поддержали согласование 300 миллионов гривен государственной субвенции на строительство объездной дороги в Корабельном районе.

Соответствующее решение было принято в понедельник, 30 ноября, в ходе комиссии по вопросам регионального развития, планирования, бюджета, финансов и инвестиций, передают НикВести.

Как известно, 3 сентября Верховная Рада Украины внесла изменения в государственный бюджет на 2020 год и выделила 300 миллионов гривен на строительство бетонной объездной дороги в Витовском районе и Корабельном районе Николаева.

Отметим, что в ходе комиссии исполняющий обязанности главы управления инфраструктуры Николаевской облгосадминистрации Сергей Сикорский отчитался, что в данный момент по ремонту дороги уже проводятся тендеры. При этом, отвечая на вопрос депутата Михаила Талпы о том, учтены ли в проекте освещение, пешеходные переходы и остановки, Сергей Сикорский заявил, что это все уже учтено.

– Проект на капремонт дороги уже есть? - спросил Михаил Талпа. – У нас есть четыре участка с готовыми экспертизами, на которые предусмотрена субвенция, - ответил и.о. главы управления инфраструктуры Николаевской ОГА. – Тогда у меня к вам другой вопрос. Просчитано ли в этих проектах то, что по населенным пунктам должно быть освещение, новые опоры? Просчитано ли, что по населенным пунктам должны быть пешеходные зоны, отбойники, защитные полосы? - поинтересовался депутат.

– Да, - заверил Сергей Сикорский.

Также Сергей Сикорский отметил, что общая стоимость объездной дороги составит 900 миллионов гривен.

В конечном итоге, без долгих обсуждений члены комиссии решили принять субвенцию на строительство объездной дороги.

Напомним, что 21 августа во время встречи с представителями предприятий морехозяйственного комплекса и судостроительной отрасли Президента Украины Владимира Зеленского поддержал вопрос строительства объездной дороги в Витовском районе и Корабельном районе Николаева.

Отметим, что 6 июля, в Николаевском городском совете прошла встреча посвященная проблеме большегрузного транспорта, которую организовал мэр Александр Сенкевич. По результатам заседания было принято решение создать рабочую группу, в которую будут входить представители мэрии, Николаевской ОГА, Администрации морских портов, стивидорных компаний, сотрудники полиции, представители «Укрзалізниці», народный депутат от фракции «Слуга Народа» Александр Гайду, а также жители улицы Железнодорожной, которые будут заниматься разработкой решения озвученных проблем. Однако, спустя две недели вопрос не сдвинулся с мертвой точки по вине чиновников мэрии. После чего, николаевцы обратились к главе парламентской фракции «Слуга народа» Давиду Арахамии и попросили проконтролировать создание рабочей группы, которая должна заняться решением проблемы с фурами на улицах города.

Ранее, Давид Арахамия заявил, что в Николаеве нужно сменить руководство города, поскольку действующая власть не может решить проблему с фурами, разбивающими городские дороги.

В свою очередь, мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что Давиду Арахамии не место в Верховной Раде Украины, поскольку тот не смог «глубоко разобраться» в проблеме с фурами в городе.

При этом, в пятницу вечером, 3 июля, в Ингульском районе Николаева люди заблокировали проезд большегрузного транспорта в порт. Акция началась в 21:00. Жители Железнодорожной и Космонавтов требовали решить многолетнюю проблему с фурами, которые везут в порт зерно, через их улицы. Люди жалуются на выхлопные газы, пыль, разбитую дорогу.

Также сообщалось, что фуры, которые везут зерно в порты, скапливаются в длинные очереди на улицах в Ингульском районе и блокируют работу железнодорожного переезда.

Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявлял, что готов перекрывать дороги вместе с горожанами, чтобы Администрация морских портов Украины обратила внимание на проблему фур на улицах города и отсутствие накопителей для их отстоя.

Из-за отсутствия отстойников, фуры для разгрузки ожидают своей очереди, в частности, на обочинах Баштанского и Херсонского шоссе. Подобный транспортный коллапс возникает в Николаеве ежегодно с началом сезона сбора урожая зерновых.

Зачастую, такие фуры нарушают весовые ограничения, а потому разрушают дороги области и Николаева, а также негативно влияют на окружающую среду и несут опасность для горожан.

Также сообщалось, что на въездах в Николаев со стороны Херсона и Баштанки скапливаются километровые очереди из фур с зерном, которые направляются в порты.

Николаев из-за большого количества грузовиков является одним из лидеров по количеству выбросов формальдегида. По данным областного центра гидрометеорологии вредных веществ в воздухе в несколько раз превышает допустимые нормы. Речь идет о повышенном содержании в воздухе таких веществ, как диоксид азота, фтороводород и формальдегид. В частности, содержание формальдегида в воздухе в некоторых местах в 10 раз превышает граничную допустимую норму. Формальдегид – это бесцветный токсичный газ с острым запахом.

Отметим, что Николаев попал на 9-ю строчку рейтинга городов Украины с самым загрязненным воздухом после Мариуполя, Каменского, Днепра, Одессы, Словянска, Лисичанска, Луцка и Киева.

Проблему с созданием логистического центра для накопления и отстаивания большегрузного транспорта пытаются решить в Николаеве с 2016 года. Так, в мае 2016 года Николаевский городской голова Александр Сенкевич анонсировал строительство отстойника для большегрузного транспорта перед въездом в город.

В декабре 2017 года депутаты городского совета в ходе сессии поддержали передачу Администрации морских портов Украины 35 гектаров земли по улице Херсонское шоссе, 112, где мэрия Николаева планирует строительство городского кладбища. Однако в итоге это решение было ветировано Татьяной Казаковой и вопрос так и не был решен.

Еще одной нерешенной проблемой большегрузного транспорта в Николаеве является отсутствие весовых комплексов и надлежащего контроля за перегрузами.

В частности, неоднократно фиксировались случаи, когда водители перегруженных фур объезжали места габаритно-весовых комплексов полями. Фиксировались также случаи разрушения неизвестными площадки, которую подготавливали для размещения пункта габаритно-весового комплекса.

Помимо этого, в апреле 2018 года полиция задержала сотрудников «Николаевского облавтодора» и Укртрансбезопасности в Николаевской области, которые систематически получали взятки за беспрепятственное прохождение габаритно-весового контроля.

Еще одной проблемой габаритно-весовых комплексов в Николаевской области является их небольшое количество. В частности, в ходе своего визита президент Украины Владимир Зеленский поручил прикомандировать сотрудников Укртрансбезопасности в Николаевскую область.

Мэр Александр Сенкевич заявил, что городские власти не вправе запретить въезд в Николаев большегрузному транспорту, который разрушает городскую инфраструктуру. Чтобы решить проблему с фурами и разгрузить от них дороги Николаева, глава Администрации морских портов Украины Райвис Вецкаганс предложил построить за счет инвестора современный терминал накопления большегрузного транспорта.