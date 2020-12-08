Сегодня, 8 декабря, в Ереване начались массовые акции с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Об этом сообщают местные издания и Telegram-каналы.

Представитель Верховного органа АРФ «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян в видеообращении в Facebook призвал граждан Армении начать акции неповиновения в стране в ответ на отказ Никола Пашиняна уйти в отставку.

– Начиная с этого момента до 17:00 граждане Республики Армения имеют легитимное право на проведение мирных акций неповиновения, чтобы донести свое недовольство и требование до властей, - сказал Сагателян.

В частности, в столице уже заблокирована большая часть дорог ключевого значения.

Также парализована работа метрополитена.

При этом, как пишут СМИ, участников акций от оппозиции очень мало, у них нет ресурсов надолго перекрывать улицы, чтобы создать коллапс.

Ранее как известно, представители оппозиции выдвинули премьеру ультиматум — уйти в отставку до полудня 8 декабря.

Напомним, с 27 сентября в регионе Нагорного Карабаха возобновились боевые действия. Стороны обвиняли друг друга в провокации конфликта. В Азербайджане, Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республике объявили военное положение и мобилизацию.

Отметим, что Азербайджан в конфликте поддержала Турция, которая направила в зону боевых действий сирийских наемников, о чем неоднократно сообщалось в западных средствах массовой информации. Сам Эрдоган данную информацию отрицал.

9 октября руководители Министерств иностранных дел Азербайджана и Армении договорились в Москве о перемирии. На встрече, которая длилась более 10 часов, они решили, что с 10 октября прекратят огонь для того, чтобы провести обмен пленными, телами погибших при посредничестве «Красного Креста». Однако фактически прекращения огня в Карабахе не случилось.

8 ноября стало известно, что вооруженные силы Азербайджана взяли под контроль город Шуши в Нагорном Карабахе.

10 ноября Армения и Азербайджан при посредничестве России завершили войну в Нагорном Карабахе.

Азербайджан получил в боях 40% территории, включая город Шуша (Шуши), сделав непризнанную Нагорно-Карабахскую Республику (Арцах) анклавом. Согласно договору, Баку отошли Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы.

После чего в сети появились видео, как жители ряда арцахских районов, которые должны быть переданы азербайджанской стороне, стали сжигать свои дома. Также многие их них вывезли могилы, памятники и иконы из местных храмов и церквей, чтобы их не осквернили азербайджанцы.

Глава правительства Армении Никол Пашинян заявил, что согласился на перемирие с Азербайджаном в Нагорном Карабахе, чтобы избежать гибели тысяч армянских военных. После чего в Ереване обвинили Пашиняна в предательстве, призывая его покинуть должность.

Однако, парламент Армении не смог проголосовать вопрос об отставке премьер-министра Никола Пашиняна по причине отсутствия кворума для проведения заседания.

Оппозиция в Армении на фоне политического кризиса выдвинула кандидатом на пост главы временного правительства страны бывшего премьер-министра Вазгена Манукяна. Также оппозиционные партии намерены добиться отставки нынешнего премьера.

Ранее стало также известно, что Алиев учредил в стране новый госпраздник — День победы, который будет отмечаться ежегодно 10 ноября.