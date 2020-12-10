Глава фракции «Слуга народа» в Николаевском городском совете Татьяна Домбровская считает, что должность секретаря совета должен занять представитель ее политической силы, так как этой же позиции придерживается президент Владимир Зеленский.

Об этом она заявила в комментарии корреспонденту НикВести.

Татьяна Домбровская

По словам Татьяны Домбровской, на данный момент во фракции «Слуга народа» идет работа по избранию и выдвижению своей кандидатуры на пост секретаря горсовета. Она также отметила, что готова занять этот пост, если фракция поддержит ее кандидатуру.

— Мы считаем, что должность секретаря горсовета должен занимать представитель партии Слуга народа. Это и позиции президента была, мы будем конечно на этом настаивать. У нас новая политическая элита и все достаточно амбициозные. Это хорошо! Люди идут в политику, чтобы реализовать свои амбиции, двигаясь вперед, делая что-то. Внутри фракции мы проговариваем, думаем, кого мы будем выдвигать. Я готова работать и на должности секретаря городского совета. Если фракция решит, — заявила Татьяна Домбровская.

Стоит отметить, что 6 ноября Президент Владимир Зеленский поставил новому первому заместителю главы Офиса Президента Украины Кириллу Тимошенко задачи по региональной политике. Одной из них является задача максимально «выдавить» из местных советов коалиций фракцию «Оппозиционная платформа — За жизнь». Везде, где у местной власти есть выбор, с кем сотрудничать — «ОПЗЖ» или «Слугой народа», Кирилл Тимошенко должен бороться за приоритет «слуг».

По информации НикВести, на сегодняшний день Офисом президента, в том числе и перед новоназначенным главой Николаевской ОГА Виталием Кимом поставлена задача избрания представителя фракции «Слуга народа» главой областного совета. Отметим, что по результатам выборов партия «Слуга народа» набрала 25% голосов — из 64 депутатов у политической силы 16 депутатов, это вторая по численности фракция. Также Офис президента настаивает на избрании представителя «слуг» секретарем Николаевского городского совета, где у них всего 9 из 54 депутатов. В ОПУ рассматривают возможность достичь договоренностей в этих вопросах с партией «Пропозиция» и мэром Николаева Александром Сенкевичем.

Также отметим, что первый заместитель главы Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко, который отвечает за региональную политику, рассказал, что «Слуга народа» в местных советах будет объединяться в неформальные коалиции с местными партиями.

Напомним, что ранее Татьяна Домбровская заявляла, что хочет стать городским головой через 5 лет, однако сейчас готова работать на любой должности.

Также глава Николаевской городской организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Артем Ильюк заявил о своих амбициях занять должность секретаря Николаевского городского совета.

Депутат Николаевского городского совета Николай Капацына тоже готов занять пост секретаря горсовета, если его поддержит большинство.

В свою очередь, фракция партии «Пропозиція» в новом Николаевском горсовете выдвинула кандидатуру Дмитрия Фалько на должность секретаря городского совета.