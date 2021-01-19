Пресс-секретарь президента РФ на брифинге журналистов заявил, что Путин не опасается оппозиционного политика Алексея Навального.

Об этом Песков сказал на ежедневном брифинге с журналистами, аудиозапись которого опубликовали в телеграм-канале радиостанции «Маяк».

Представитель Путина назвал «тревожными» призывы сторонников Навального к всероссийским акциями протеста и отметил, что «в Кремле не опасаются массовых протестов».

— В целом не нужно каким-то образом ассоциировать президента с нарушением законов Российской Федерации. Мы знаем, что у ФСИН были и остаются претензии. Были нарушены определенные правила. Поскольку речь идет о гражданине Российской Федерации, в данном случае наличие претензий к нему в связи с невыполнением законов не имеет никакого отношения к президенту, и не нужно здесь это никак ассоциировать с президентом. А разные утверждения, что кто-то кого-то боится – это абсолютная ерунда, — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Песков добавил, что арест оппозиционера — «абсолютно внутреннее дело».

«Мы не позволим никому в него вмешиваться. Вместе с тем мы по прежнему заинтересованы в добрых отношениях, которые ни коим образом не индексируются одним отдельно взятым гражданином», — заключил он.

Политик Алексей Навальный выпустил видеообращение, в котором призвал своих сторонников выходить на акции протестов.

Российского оппозиционера Алексея Навального, который вчера вернулся после лечения в Германии, суд приговорил к заключению под стражу до 15 февраля, заседание прошло в отделе полиции.

Напомним, в воскресенье вечером российского оппозиционера Алексея Навального задержали на паспортном контроле в аэропорту «Шереметьево» в Москве, куда он прилетел из Берлина, где лечился после отравления.

В 19:12 по киевскому времени самолет авиакомпании «Победа» рейса 936 из Берлина с Навальным приземлился в московском аэропорту «Шереметьево», а не во «Внуково», как планировалось раньше.

Глава МИД Германии Хайко Маас назвал абсолютно непонятным задержание оппозиционера Алексея Навального в Москве и требует немедленно освободить его.

Страны Балтии считают, что Евросоюзу следует рассмотреть возможность введения санкций в отношении России, если задержанный оппозиционер Алексей Навальный не будет освобожден.