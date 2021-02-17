Народный депутат Украины от фракции «Слуга народа» Ирина Аллахвердиева заявила, что поддерживает проект постановления, который признает события Революции Достоинства одним из ключевых моментов становления государства.

Об этом она заявила в комментарии изданию MyCity.

По ее словам, она не смогла принять участие в голосовании, которое состоялось в среду, 17 февраля, по техническим причинам.

— Я полностью поддерживаю этот проект, но, к сожалению, по техническим причинам не голосовала. Но я точно поддерживаю инициативу, — заверила депутат.

Отметим, все николаевские народные депутаты, кроме Ирина Аллахвердиевой, проголосовали «за» постановление № 2739 о заявлении Рады, посвященное 6-й годовщине Революции Достоинства.

Напомним, документ под номером 2739 отмечает в частности недопустимость промедления с расследованием «дел Майдана», подчеркивает важность памяти о Героях Небесной Сотни, недопустимость узурпации власти, дается оценка действиям Виктора Януковича, милицейских подразделений «Беркут» и другим лицам и организациям, которые совершали противоправные действия , а именно осуждаются противоправные действия отдельных сотрудников подразделений милиции «Беркут», отдельных милиционеров, военнослужащих внутренних войск, судебных исполнителей, прокуроров, судей, других лиц во время Революции Достоинства.