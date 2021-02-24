Секретарь Николаевского городского совета Дмитрий Фалько пришел на комиссию по законности и гласности, чтобы услышать как депутата от «Оппозиционной платформа — За жизнь» Максим Невенчанный заговорил на украинском языке.

Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии по вопросам прав человека, детей, семьи, законности, гласности, антикоррупционной политики, местного самоуправления, депутатской деятельности и этики в среду, 24 февраля, пишут НикВести.

В частности, Дмитрий Фалько рассказал, что услышал в прямом эфире заседания, как Максим Невенчанный по просьбе главы комиссии Елены Киселевой начал говорить на украинском языке и решил лично прийти и послушать депутата.

— Я на минуточку зашёл. Просто одним глазом смотрел прямую трансляцию и услышал такой соловьиный язык — украинский, что мне просто захотелось поприсутствовать, - сказал Дмитрий Фалько.

На что Максим Невенчанный ответил: «Мы будем так вас заманивать на наши мероприятия».

Ранее сообщалось, что депутат Николаевского городского совета от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Максим Невенчанный в ходе заседания постоянной депутатской комиссии по ЖКХ отказался переходить на украинский язык, а позже заявил, что не уважает «этот дебильный закон», а потому не намерен его соблюдать. Глава фракции «Европейская Солидарность» в Николаевском горсовете Елена Киселева считает, что депутат Максим Невенчанный говорит по-русски, поскольку пытается привлечь к себе внимание.

Напомним, в четверг, 14 января, депутат Николаевского городского совета от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Руслан Москаленко в ходе заседания постоянной депутатской комиссии по социально-гуманитарным вопросам отказалсяпереходить на украинский язык.

На сессии Николаевского городского совета депутат от «ОПЗЖ» Владислав Чайка начал говорить на русском языке, после чего мэр Александр Сенкевич начал синхронно переводить его выступление на украинский.

Позже, уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь рассказал, что городские головы могут лишать депутатов слова, если те во время своего выступления говорят на русском языке.