В «Партии Шария» считают, что депутаты Николаевского городского совета должны иметь право говорить на русском языке.

Такое мнение выразила депутат горсовета от «Партии Шария» Лариса Дробот в ходе заседания комиссии по законности и гласности сегодня, 24 февраля, пишут НикВести.

В частности, она указала, что депутаты горсовета являются представителями народа, который в своем большинстве разговаривает на русском языке, а потому они также имеют право говорить по-русски.

— Я лично и мы, как «Партия Шария», с большим уважением относимся к украинскому языку и согласны с тем, что он является единственным государственным языком, и поддерживаем его развитие. Вместе с тем, по последним статистическим данным, 60% жителей города Николаева и Николаевской области считают, что украинский язык должен оставаться единственным государственным, а на русском языке должны свободно общаться и получать информацию, что гарантирует статья 10 часть 3 Конституции Украины. Также Конституция Украины предусматривает гарантии свободного развития, использования и защиты русского языка, и других языков национальных меншин Украины. «Партия Шария», понимая это, уже инициировала процесс внесения изменений в регламент по другим советам, так как коллеги из партии «ОПЗЖ» вышли с таким предложением, то мы с радостью их поддержим. Депутаты местного самоуправления являются представителями народа и должны иметь право говорить на том языке, на котором думают, общаются и получают информацию они и те, кто за нас голосовал, - сказала Лариса Дробот.

Ранее сообщалось, что депутат Николаевского городского совета от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Максим Невенчанный в ходе заседания постоянной депутатской комиссии по ЖКХ отказался переходить на украинский язык, а позже заявил, что не уважает «этот дебильный закон», а потому не намерен его соблюдать. Глава фракции «Европейская Солидарность» в Николаевском горсовете Елена Киселева считает, что депутат Максим Невенчанный говорит по-русски, поскольку пытается привлечь к себе внимание.

Кроме этого, секретарь Николаевского городского совета Дмитрий Фалько пришел на комиссию по законности и гласности, чтобы услышать как депутата от «Оппозиционной платформа — За жизнь» Максим Невенчанный заговорил на украинском языке.

Напомним, в четверг, 14 января, депутат Николаевского городского совета от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Руслан Москаленко в ходе заседания постоянной депутатской комиссии по социально-гуманитарным вопросам отказалсяпереходить на украинский язык.

На сессии Николаевского городского совета депутат от «ОПЗЖ» Владислав Чайка начал говорить на русском языке, после чего мэр Александр Сенкевич начал синхронно переводить его выступление на украинский.

Позже, уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь рассказал, что городские головы могут лишать депутатов слова, если те во время своего выступления говорят на русском языке.