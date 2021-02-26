В Кассационный административный суд Верховного суда поступил иск канала «112 Украина», к которому применены санкции.

Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда в Facebook.

— 25 февраля в Кассационный административный суд в составе Верховного Суда поступил иск ООО «Телерадиокомпания «112 ТВ», которым оспаривается указ президента от 2 февраля № 43/2021 «О решении СНБО от 2 февраля «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мероприятий (санкций)», согласно которому применены санкции к истцу, — говорится в сообщении.

Иску присвоили регистрационный номер дела – № 9901/40/21.

В суде напомнили, что ранее к ним уже поступали исковые заявления относительно обжалования указа президента о санкциях.

Напомним, 2 февраля, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел персональные санкции против депутата «Опозиционной платформы - За жизнь» Тараса Козака, который является владельцем телеканалов «112 Украина», NewsOne и Zik.

Также под санкции попали следующие юридические лица, причастные к осуществлению телевещания вышеуказанных телеканалов: «Ариадна ТВ», «НОВЫЙ ФОРМАТ ТВ», «ТВ ВЫБОР», «Телерадиокомпания «112-ТВ», «ЛИДЕР ТВ», «Партнер ТВ», «НОВОСТИ 24 ЧАСА», «Новые коммуникации».

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель введение санкций в отношении нардепа Тараса Козака связано с его сотрудничеством с врагом на оккупированных территориях, а в отношении телеканалов кума Путина Виктора Медведчука — с тем, что они финансируются из России.

Фракция «Оппозиционная платформа – За жизнь» заявила, что инициирует импичмент Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

49% опрошенных украинцев поддерживают санкции в отношении телеканалов ZIK, NewsOne и «112 Украина», которые принадлежат народному депутату от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тарасу Козаку. В то же время 41% не поддерживает санкции.

Напомним, 19 февраля СНБО ввел санкции против одного из лидеров «ОПЗЖ» Виктора Медведчука, его супруги Оксаны Марченко, ряда граждан РФ, а также против гражданской жены соратника Медведчука Тараса Козака — Натальи Лавренюк.

58% украинцев поддерживают санкции против депутата от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Противоположное мнение у 28% опрошенных.