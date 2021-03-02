Министр внутренних дел Арсен Аваков «двумя руками» поддерживал санкции Украины против кума Путина Виктора Медведчука, но думал, что это сорвется в последний момент.

Об этом он сказал в интервью в программе «VIP с Натальей Мосийчук» на телеканале «1+1».

– Когда Зеленский принял решение с открытым забралом сказать, что Медведчук, извините, классовый враг для украинцев, для меня это очень дорогого стоит. Мы это обсуждали долго, но, когда на СНБО этот вопрос стал, я, честно говоря… двумя руками («за» - прим.) и все такое. Я, честно говоря, до последнего ждал, что может это как-то сорвется, - сказал Арсен Аваков.

Напомним, 2 февраля, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел персональные санкции против депутата «Опозиционной платформы - За жизнь» Тараса Козака, который является владельцем телеканалов «112 Украина», NewsOne и Zik.

Также под санкции попали следующие юридические лица, причастные к осуществлению телевещания вышеуказанных телеканалов: «Ариадна ТВ», «НОВЫЙ ФОРМАТ ТВ», «ТВ ВЫБОР», «Телерадиокомпания «112-ТВ», «ЛИДЕР ТВ», «Партнер ТВ», «НОВОСТИ 24 ЧАСА», «Новые коммуникации».

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель введение санкций в отношении нардепа Тараса Козака связано с его сотрудничеством с врагом на оккупированных территориях, а в отношении телеканалов кума Путина Виктора Медведчука — с тем, что они финансируются из России.

Фракция «Оппозиционная платформа – За жизнь» заявила, что инициирует импичмент Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

49% опрошенных украинцев поддерживают санкции в отношении телеканалов ZIK, NewsOne и «112 Украина», которые принадлежат народному депутату от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тарасу Козаку. В то же время 41% не поддерживает санкции.

Напомним, 19 февраля СНБО ввел санкции против одного из лидеров «ОПЗЖ» Виктора Медведчука, его супруги Оксаны Марченко, ряда граждан РФ, а также против гражданской жены соратника Медведчука Тараса Козака — Натальи Лавренюк.

58% украинцев поддерживают санкции против депутата от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Противоположное мнение у 28% опрошенных.