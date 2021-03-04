Лидер областной организации партии «За Майбутнє», заместитель главы Николаевской облгосадминистрации по вопросам культуры Юрий Гранатуров поддержал идею установить в городе стелу с флагом Украины высотой 72 метра.

Об этом он рассказал в комментарии НикВести.

В частности, Юрий Гранатуров указал, что данный проект — это не просто установка флагштока, а своего рода арт-объект с реконструкцией парка «Юных героев», где он и будет расположен.

— Мое личное мнение, что есть небольшое упущение. Недостаток в том, что те специалисты, которые докладывали на комиссиях, может быть, недостаточно иллюстративно, недостаточно широко и обоснованно продемонстрировали эти вещи. Это не флаг или флагшток. Это арт-объект, который демонстрирует уровень государственности. Выбрано место, которое выбирали совместно и город, и область, и специалисты, и архитекторы — в сквере наших «Юных героев» Вити Хоменко и Шуры Кобера — это самое высокое место. Эта стела такого уровня и такой высоты будет просматриваться практически со всех точек города. Этот объект будет проводиться с благоустройством. Это все оговорено с городскими властями. Когда-то, если помните, когда устанавливали флагштоки возле всех областных администраций для единого подъема государственного флага, то тогда Владимир Дмитриевич Чайка проявил инициативу, и мы тогда сделали такой флагшток на нашей главной площади, который до сих пор сейчас есть, развивается и демонстрирует уровень нашей государственности. Я вижу здесь только позитивные моменты. Это 30 лет независимости нашего государства — не хлебом единым мы живы. Из областного бюджета выделяется только треть суммы. Это делается всем миром, а тем более делается во всей стране. Для того, чтобы это иллюстративно показать и подчеркнуть, насколько это будет уровневый заговор, надо было, конечно, на комиссии тем специалистам, которые приходили, показать те объекты, которые в Украине есть. В городе должно быть такое место, которое будет столпом государственности. Ничего не вижу в этом плохого, - считает Юрий Гранатуров.

При этом отвечая на вопрос, поддерживает ли такую инициативу фракция «За Майдутнє» в Николаевском областном совете, Юрий Гранатуров сказал, что вскоре состоится заседание фракции, где и будет рассмотрен данный вопрос.

— Этот вопрос только сейчас будет рассматриваться фракцией, насколько я знаю. Насколько я знаю от лидера фракции — они все сессионные вопросы будут рассматривать более скрупулезно после 8 марта, поэтому не готов сейчас прокомментировать. Я думаю, что все будет рассмотрено разумно и конструктивно. С отсутствием какой-либо эмоциональности. Я бы не хотел говорить за депутатов облсовета, - добавил Юрий Гранатуров.

Как известно, в Николаевской облгосадминистрации планируют за счет бюджета установить в Николаеве огромный флаг стоимостью 14 миллионов гривен. В областном управлении капитального строительства заявили, что планируют получить на этот проект 9 миллионов из бюджета Николаева.

Отметим, что заместитель главы облгосадминистрации Игорь Кузьмин заявил, что 72-метровая стела с флагом Украины, которую хотят установить в Николаеве, станет арт-объектом, который будет видно со всех сторон города.

В пояснительной записке к программе экономического и социального развития Николаевской области на 2021 год, куда внесен проект по установке флагштока, говорится, что целью проекта решения является обеспечение реализации программы Президента Украины «Большая стройка» и решения по итогам селекторного совещания заместителя главы Офиса Президента Украины Кирилла Тимошенко от 15 февраля 2021 года об установке самого большого флага Украины в городах областного значения.

В свою очередь, представитель фракции «Пропозиция» в областном совете Александр Мосин заявил, что Николаевский городской совет поучаствует в софинансировании установки в городе флага-гиганта высотой в больше чем 70 метров стоимостью 14 миллионов гривен.

Основатель клуба предпринимателей «МрійДій» Максим Бревда недоумевает, почему на установку стелы с огромным флагом Украины в Николаевской ОГА хотят потратить больше средств, чем на развитие туризма во всей области.

Позже мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что в бюджете города нет средств на установку стелы с флагом Украины высотой 72 метра.

Отметим, что в 2018 году на вершине первого исторического холма Днепра рядом с Музеем АТО и Аллеей Героев был поднят национальный стяг размером 12х18 м, весом в 23 кг. Это практически самая высокая точка города – высота флагштока над уровнем реки составляет более 120 метров.

При установке флагштока применили сложное инженерное решение – форму флага, который развивается ветром, отражают шесть лавок. Каждая из них оснащена гранитной стелой с сакраментальными для Украины знаками: трезубцем, писанкой, вышивкой, половецкими бабами, казацкими чайками. Выполнены символы в технике горячей художественной эмали, которая не боится температурных перепадов, влаги и не выгорает. Тогда такая инициатива обошлась в 26 миллионов гривен.

В 2020 году в Киеве установили самый большой флаг Укаины - длина флагштока составляет почти 90 метров, а размер полотнища - 16 на 24 метра, пишет издание «Відкритий». Элементы подсветки сооружения установлены таким образом, что увидеть флаг можно в любое время суток из любой точки столицы Украины. Конструкцию установили на территории Мемориального комплекса «Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне», возле «Родины-матери».