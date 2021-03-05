Депутат Николаевского городского совета от партии «Пропозиция» Федор Панченко, который возглавляет планово-бюджетную комиссию, заявил, что в городском бюджете нет свободных денег, которые можно было бы направить на софинансирование установки в городе арт-объекта в виде гигантского государственного флага общей стоимостью 14 миллионов гривен.

Об этом Федор Панченко сказал в комментарии НикВести.

Как известно, в Николаевской облгосадминистрации планируют за счет бюджета установить в Николаеве огромный флаг стоимостью 14 миллионов гривен. В областном управлении капитального строительства заявили, что планируют получить на этот проект 9 миллионов из бюджета Николаева.

По мнению Федора Панченко, можно сэкономить деньги, установив государственный флаг над телевизионной вышкой на Спасском холме в Николаеве, высота которой достигает 204 метра.

— Насколько я знаю, городской совет находится в режиме жесткой экономии, мы каждую копеечку ищем, где найти и как ее наиболее эффективно применить. Мы каждую неделю на комиссии рассматриваем вопросы, нам не хватает денег на питание, на медицину, на культуру, образование. Наверное, в этом году мы бы не нашли на флагшток. Я вот сейчас смотрю на нашу телевизионную вышку, которая находится возле Центрального рынка, нам всего лишь осталось на нее флаг прицепить и все. Подсветим прожектором, - сказал Федор Панченко.

Отметим, что заместитель главы облгосадминистрации Игорь Кузьмин заявил, что 72-метровая стела с флагом Украины, которую хотят установить в Николаеве, станет арт-объектом, который будет видно со всех сторон города.

В пояснительной записке к проекту решения о внесении изменений в программу экономического и социального развития Николаевской области на 2021 год, куда внесен проект по установке флагштока, говорится, что целью проекта решения является обеспечение реализации программы Президента Украины «Большая стройка» и решения по итогам селекторного совещания заместителя главы Офиса Президента Украины Кирилла Тимошенко от 15 февраля 2021 года об установке самого большого флага Украины в городах областного значения.

В свою очередь, представитель фракции «Пропозиция» в областном совете Александр Мосин заявил, что Николаевский городской совет поучаствует в софинансировании установки в городе флага-гиганта высотой в больше чем 70 метров стоимостью 14 миллионов гривен.

Основатель клуба предпринимателей «МрійДій» Максим Бревда недоумевает, почему на установку стелы с огромным флагом Украины в Николаевской ОГА хотят потратить больше средств, чем на развитие туризма во всей области.

Позже мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что в бюджете города нет средств на установку стелы с флагом Украины высотой 72 метра.

Отметим, что в 2018 году на вершине первого исторического холма Днепра рядом с Музеем АТО и Аллеей Героев был поднят национальный стяг размером 12х18 м, весом в 23 кг. Это практически самая высокая точка города – высота флагштока над уровнем реки составляет более 120 метров.

При установке флагштока применили сложное инженерное решение – форму флага, который развивается ветром, отражают шесть лавок. Каждая из них оснащена гранитной стелой с сакраментальными для Украины знаками: трезубцем, писанкой, вышивкой, половецкими бабами, казацкими чайками. Выполнены символы в технике горячей художественной эмали, которая не боится температурных перепадов, влаги и не выгорает. Тогда такая инициатива обошлась в 26 миллионов гривен.

В 2020 году в Киеве установили самый большой флаг Укаины - длина флагштока составляет почти 90 метров, а размер полотнища - 16 на 24 метра, пишет издание «Відкритий». Элементы подсветки сооружения установлены таким образом, что увидеть флаг можно в любое время суток из любой точки столицы Украины. Конструкцию установили на территории Мемориального комплекса «Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне», возле «Родины-матери».