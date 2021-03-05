Депутат Николаевского облсовета от партии «Европейская солидарность» Виктория Москаленко раскритиковала идею ОГА установить огромный флаг Украины в Николаеве.

Об этом она сказала в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

Виктория Москаленко подчеркнула, что облгосадминистрация уже вынесла на рассмотрение сессии изменения в бюджет, которые предусматривают выделение 5 миллионов гривен на установку стелы с флагом Украины и реконструкцию части сквера «Юных героев». Также она обратила внимание на то, что это инициатива президента Владимира Зеленского.

— Если сегодня провал по всем сферам развития государства, по которым Зеленский обещал, наоборот, положительный результат и реформы. Первое, это тарифы. Провал. Обещания, что они будут на 50% ниже тех, которые были при президентстве Порошенко, не выполнены. Второе, борьба с ковидом, вакцинация, надбавка врачам 300% другие вопросы. Мне очень не нравится, когда по другим статьям провал, почему-то вспоминают о патриотизме. И таким образом бьют на это, что давайте любить символы, устанавливать арт-объекты, — сказала Виктория Москаленко.

Она добавила, что в центре Николаева есть флагштоки, и этого сейчас достаточно. Также депутат отметила, что несмотря на свои патриотические взгляды, такой проект изменений в бюджет она не поддержит и будет настаивать на том, чтобы миллионов направили на социальные или образовательные нужды.

По ее мнению, в облсовете хватит голосов на то, чтобы выделить деньги на флаг, однако она будет делать все, чтобы перераспределить эти 5 миллионов на другие статьи.

Как известно, в Николаевской облгосадминистрации планируют за счет бюджета установить в Николаеве огромный флаг стоимостью 14 миллионов гривен. В областном управлении капитального строительства заявили, что планируют получить на этот проект 9 миллионов из бюджета Николаева.

Отметим, что заместитель главы облгосадминистрации Игорь Кузьмин заявил, что 72-метровая стела с флагом Украины, которую хотят установить в Николаеве, станет арт-объектом, который будет видно со всех сторон города.

В пояснительной записке к проекту решения о внесении изменений в программу экономического и социального развития Николаевской области на 2021 год, куда внесен проект по установке флагштока, говорится, что целью проекта решения является обеспечение реализации программы Президента Украины «Большая стройка» и решения по итогам селекторного совещания заместителя главы Офиса Президента Украины Кирилла Тимошенко от 15 февраля 2021 года об установке самого большого флага Украины в городах областного значения.

В свою очередь, представитель фракции «Пропозиция» в областном совете Александр Мосин заявил, что Николаевский городской совет поучаствует в софинансировании установки в городе флага-гиганта высотой в больше чем 70 метров стоимостью 14 миллионов гривен.

Основатель клуба предпринимателей «МрійДій» Максим Бревда недоумевает, почему на установку стелы с огромным флагом Украины в Николаевской ОГА хотят потратить больше средств, чем на развитие туризма во всей области.

Позже мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что в бюджете города нет средств на установку стелы с флагом Украины высотой 72 метра.

Отметим, что в 2018 году на вершине первого исторического холма Днепра рядом с Музеем АТО и Аллеей Героев был поднят национальный стяг размером 12х18 м, весом в 23 кг. Это практически самая высокая точка города – высота флагштока над уровнем реки составляет более 120 метров.

При установке флагштока применили сложное инженерное решение – форму флага, который развивается ветром, отражают шесть лавок. Каждая из них оснащена гранитной стелой с сакраментальными для Украины знаками: трезубцем, писанкой, вышивкой, половецкими бабами, казацкими чайками. Выполнены символы в технике горячей художественной эмали, которая не боится температурных перепадов, влаги и не выгорает. Тогда такая инициатива обошлась в 26 миллионов гривен.

В 2020 году в Киеве установили самый большой флаг Укаины - длина флагштока составляет почти 90 метров, а размер полотнища - 16 на 24 метра, пишет издание «Відкритий». Элементы подсветки сооружения установлены таким образом, что увидеть флаг можно в любое время суток из любой точки столицы Украины. Конструкцию установили на территории Мемориального комплекса «Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне», возле «Родины-матери».