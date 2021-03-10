Мэр Николаева Александр Сенкевич считает, что депутаты горсовета могут выучить украинский язык, но у них нет желания это делать.

Об этом городской голова рассказал в эфире программы «Как в Украине эффективно управлять городами. Днепр, Николаев, Львов на связи» во вторник, 9 марта, пишут НикВести.

— Вы знаете, может и нужно было бы нанять переводчика, но я считаю, что это невежество, друзья. Жить 30 лет в стране, которая провозгласила о своей независимости и не выучить язык этой страны. Вы знаете, я всегда привожу в пример свою маму, которая родилась в Молдове, получила образование учителя русского языка и литературы и, фактически, когда приехала жить в Николаев, то работала тут начальником паспортного отдела Ленинского РОВД, выучила деловой украинский язык и занималась тем, что искореняла перевод фамилий, чтобы Воробьев не превращался на Горобцова. Это взрослая женщина, которая просто взяла и выучила. Если моя мама смогла сделать это в своем возрасте, то это может сделать кто угодно, но если человек отрицает существование украинского языка или возможность общения им, то это просто невежда. Вы же не пытаетесь научить говорить на украинском какое-то животное? Зачем тратить на это время? Над этим можно просто посмеяться, - сказал Александр Сенкевич.

Ранее НикВести писали, что на сессии Николаевского городского совета депутат от «ОПЗЖ» Владислав Чайка начал говорить на русском языке, после чего мэр Александр Сенкевич начал синхронно переводить его выступление на украинский.

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь сообщил, что обратится к Николаевскому городскому голове Александру Сенкевичу с просьбой обеспечить органами местной власти выполнение Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Это произошло после того, как во время заседания постоянной депутатской комиссии по социально-гуманитарным вопросам в Николаевском городском совете депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Руслан Москаленко отказался переходить на украинский язык.

Также Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь рассказал, что городские головы могут лишать депутатов слова, если те во время своего выступления говорят на русском языке.

Кроме этого, депутат Николаевского городского совета от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Максим Невенчанный в ходе заседания постоянной депутатской комиссии по ЖКХ отказался переходить на украинский язык, а позже заявил, что не уважает «этот дебильный закон», а потому не намерен его соблюдать.

Глава фракции «Европейская Солидарность» в Николаевском городском совете Елена Киселева считает, что депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Максим Невенчанный говорит на комиссиях и сессиях по-русски, поскольку пытается привлечь к себе внимание.