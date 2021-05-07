В Николаевской облгосадминистрации заявили, что подадут проект реконструкции разрушенной в Новом Буге школы на конкурс президентской программы, только если местный горсовет выделит деньги и на проект, и на работы.

Об этом шла речь на заседании комиссии облсовета по вопросам бюджета в пятницу, 7 мая, передает корреспондент НикВести.

Напомним, что летом 2017 года в школе в Новом Буге в Николаевской области обрушилось три этажа здания. Тогда учеников младшей школы перевели в помещения Новобугского педагогического колледжа, а старшую школу в помещения Новобугского колледжа Николаевского национального аграрного университета.

Депутат от «ОПЗЖ» Олег Козлов поднял вопрос по поводу обещанных реконструкции или строительства здания.

— Не могли долго определиться с вопросом — строить новую школу или проводить реконструкцию старой. Только в 2020 году было установлено, что восстановить разрушенное здание невозможно, поскольку 80% помещения имеет 4 уровень аварийности. В данной школе учится больше 600 детей, — сказал Олег Козлов.

Разрушенное здание школы в Новом Буге

Он напомнил, что во второй половине 2020 года решением Николаевского областного совета было выделено 900 тысяч гривен на изготовление проектно-сметной документации по данному объекту. Деньги были направлены управлению капитального строительства Николаевской ОГА, которое выступило заказчиком. Сумма не была использована полностью и 450 тысяч гривен вернулись в бюджет. При этом общая потребность в деньгах на изготовление проекта составляет 2,1 миллиона гривен.

Депутат заявил, что представители партии «Слуга народа» во время избирательной кампании 2020 года обещали решить вопрос реконструкции школы.

— Во время избирательной компании кто только не приезжал. И глава фракции (парламентской, — прим.) «Слуга народа» Арахамия, и депутат Негулевский, и, будучи кандидатом, а сегодня глава облсовета Анна Замазеева. Они обещали людям, что данная школа будет отстроена, то есть в 2021 году будет изготовлена проектно-сметная документация, чтобы в 2022 году включить школу в программу президента «Большое строительство». Сегодня 450 тысяч потрачено. Бюджетом средства в объеме 1 миллион 650 тысяч не предусмотрены. Проектная документация изготавливается научно-исследовательским институтом. Городской голова, который тоже от «Слуги народа» баллотировался, говорит: «Мы не обещали, обращайтесь к руководству области». Четкого ответа нет. Насколько я знаю, были направлены письма и к областному совету, и к администрации. Но четкого ответа тоже нет. Сегодня людям нужно честно сказать — или это программа «Большая стройка» или это была программа «предвыборные обещания», — добавил депутат.

Олег Козлов попросил коллег поддержать обращение к облгосадминистрации, чтобы финуправление изыскало возможность финансирования проектно-сметной документации.

Глава комиссии, «слуга народа» Виталий Гомерский отметил, что, возможно, в рамках реформы образования, которая предусматривает сокращение ступеней во многих школах, нецелесообразно строить заново разрушенное учреждение.

— Как только поднимается вопрос выборов, поднимается вопрос этой школы. Сегодня надо людям сказать правду: мы ее строим или мы ее не строим. Это будет честно, и не будет возникать данных вопросов, — сказал Олег Козлов.

Заместитель главы облгосадминистрации Игорь Кузьмин сказал, что в ОГА и облсовет обращались городской голова и директор школы. Также он добавил, что проект готов и управление капстроительства забрало документацию и сейчас ее изучает.

— Изучают, нужна отстройка или полностью строительство новой школы на базе старой. После этого мы предоставим соответствующий вывод. Но также надо понять, готовы ли депутаты Новобугского горсовета выделять деньги на дофинансирование проекта, и будут ли они готовы выделять средства на софинансирование за счет Государственного фонда регионального развития. Если мы говорим о «Большом строительстве», то оно есть, но финансируется из разных источников и разных бюджетов, — сказал Игорь Кузьмин.

Он добавил, что сначала нужно увидеть желание городского совета по поводу софинансирования, после чего получить проект и перейти к его реализации. По его словам, если горсовет будет готов выделить остаток суммы на проект и потом давать часть денег на его реализацию, облгосадминистрация подаст его на конкурс в 2021 году.

Напомним, что. в конце 2019 года Николаевская облгосадминистрация не включила вопрос реконструкции обвалившейся три года назад школы в Новом Буге в программу социально-экономического развития региона.

Ранее Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь раскритиковал николаевских чиновников, которые на протяжении трех лет не решили проблему с разрушенной школой в Новом Буге.