Государственный университет инфраструктуры и технологий выставил на продажу морское судно «Святая Ольга», которое уже три года располагается в центре Николаева.

Об этом свидетельствую данные электронной торговой системы «Прозорро.Продажі».

Предложения принимают до 7 июня 2021 года, аукцион назначили уже на следующий день, 8 июня.

Отмечается, что судно непригодно для прямой эксплуатации. В информации о товаре продавец указал количественный состав металлов:

Черный лом — 3448 тонн;

Алюминий — 2 тонны;

Медь — 7 тонн;

Бронза — 15, тонн;

Нержавеющая сталь — 4 тонны;

Неметаллические изделия — 575 тонн.

Цена стартует от 7 миллионов 7 тысяч 800 гривен. Подобный аукцион уже проводили в апреле 2021-го, в нем поучаствовало 5 фирм. Две из них сделали предложение в 25 миллионов гривен, но торги отменили из-за неточностей в документации.

Напомним, 6 июня 2018 года научно-исследовательское судно «Святая Ольга» при заходе в акваторию Николаевского судостроительного завода столкнулось с разведенным Ингульским мостом и сломало антенну.