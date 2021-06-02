Депутат Николаевского облсовета, экс-глава облсовета прошлого созыва Виктория Москаленко выступила за сохранение «Центра лечения инфекционных болезней» и поддержку его из бюджета области.

Об этом идет речь в ее комментарии под публикацией главврача «инфекционки» Светланы Федоровой в Facebook.

Виктория Москаленко обратилась к действующей главе облсовета Анне Замазеевой с вопросом о том, что сделал нынешний созыв областных депутатов для поддержки больницы. Как утверждает сама Виктория Москаленко — ничего.

Она также обвинила Анну Замазееву в необоснованной травле главного врача больницы Светланы Федоровой.

— Сколько средств из областного бюджета с 9 декабря 2020 по сей день направлено на инфекционную больницу? Сколько средств на доплату врачам? На бесплатные лекарства? Что сделал областной совет под вашим руководством для поддержки врача Светланы Федоровой? А я скажу ответ — ничего! Кроме необоснованной травли! А, еще чуть не забыла: собрали комиссию, которая проверяла качество отопления в больнице и сейчас пишите письма о том, что к Федоровой после КРУ надо какую-то ответственность применить! Моя позиция твердая: мы должны сохранить больницу и точка! И позиция Офиса президента нам ни к чему! Уже одну прихоть офиса Президента выполнили — флаг за 14 млн! — возмутилась Виктория Москаленко.

Виктория Москаленко подчеркнула, что Светлана Федорова за год работы больницы в условиях пандемии доказала необходимость поддержки болезни как со стороны местной власти, так и бизнеса.

— Светлана Федорова вы за один год спасли тысячи жизней! Вы доказали депутатам областного совета 7 созыва, что больницу нужно поддержать и впервые в истории её существования областной совет 7 созыва начал финансировать ее из областного бюджета, мы начали из областного бюджета доплачивать врачам доплаты к заработной плате! Мы выделили более 6 млн на бесплатные лекарства! Вы смогли донести и до бизнеса необходимость поддержать больницу! Мы с Вами успешно прошли процесс реформы, мы успешно начали борьбу с короновирусом! Еще раз: вы спасли тысячи жизней, а жизнь человека согласно Конституции Украины — высшая ценность! — написала Виктория Москаленко.

Напомним, глава Николаевского облсовета Анна Замазеева обратилась к заместителю председателя Николаевской облгосадминистрации Игорю Кузьмину и начальнику управления здравоохранения Павлу Георгиеву с просьбой провести анализ деятельности КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» на предмет нарушений, выявленных Госаудитслужбой.

Как сообщалось, глава Николаевского областного совета Анна Замазеева не удовлетворена КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний». В частности, она заявила, что в больнице не принимают детей с коронавирусом, хотя в штате прописан педиатр, и что больница хранит деньги от Национальной службы здоровья Украины на депозитах, а не использует их для потребностей медучреждения.

Позже главный врач КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Светлана Федорова отреагировала на критику главы облсовета Анны Замазеевой о том, что больница не принимает детей на лечение, а также держит «ковидные» средства на депозите.

Напомним, НикВести сообщали, главный врач КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Светлана Федорова подтвердила, что реформа вторичного уровня медицины лишает финансирования ее медучреждение.

Стоить обратить внимание на мнение Ольги Голубовской, что причиной увольнения Максима Степанова с должности министра здравоохранения является не провал кампании по вакцинации против COVID-19, а новая медреформа учреждений вторичного уровня, в частности — изменение их финансирования. По ее словам, он пытался отсрочить изменения в финансировании учреждений, которые внедряли по требованию Офиса Президента, и оттянуть процесс разрушения специализированных больниц.

Как сообщалось, Национальная служба здоровья до сих пор не перечислила средства больницам Николаева, из-за чего могут снова возникнуть проблемы с выплатой зарплаты.

Отметим, что николаевским «ковидным» больницам в конце апреля пришлось одолжить средства, чтобы медики роддома № 3 и Больницы скорой медицинской помощи не остались без зарплат. Ситуация возникла из-за отсутствия финансирования Национальной службы здоровья.