Депутат Николаевского областного совета от партии «Оппозиционная платформа — «За жизнь» Вадим Олабин призвал коллег не ограничивать себя «полумерами», а предоставить оценку работы директора Николаевского международного аэропорта Федора Барны. На заседании эту идею поддержали подавляющим количеством в 40 голосов.

Соответствующую предложение Вадим Олабин зарегистрировал на заседании сессии облсовета в четверг, 17 июня, передает корреспондент НикВести.

Депутат отдельно поставил ударение на том, что нужно дать оценку работы Федора Барны, а не останавливаться на «полумерах».

— Уважаемые коллеги, я призываю вас при рассмотрении девятнадцатого вопроса, который стоит на повестке дня, а звучит он так — про организацию отчета директора коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт» Барны, не определяться с полумерами, а в конце концов предоставить оценку работы этого предприятия. Даже в повестке дня выложить этот вопрос в такой редакции — про результаты работы Барны Федора Петровича на должности директора коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт», — высказался Вадим Олабин.

Напомним, в Николаевском областном заявили, что ни разу не видели отчета директора коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт» Федора Барны.

Примечательно, ранее Федор Барна заявил, что через пять лет аэропорт «Николаев» будет обслуживать миллион пассажиров в год, если государство даст деньги.

Сообщалось, что коммунальное предприятие Николаевского областного совета Николаевский международный аэропорт собирается потратить почти 5 миллионов гривен на разработку проекта расширения перрона аэровокзала и взлетно-посадочной полосы.

Также напомним, что Министерство инфраструктуры Украины 27 августа 2020 года передало коммунальному предприятию «Николаевский международный аэропорт» 83 единицы специальной техники для его полноценной работы.

Ранее Владислав Криклий заявлял, что считает нецелесообразным вкладывать из государственного бюджета деньги в развитие аэропорта Николаева, поскольку в Херсоне уже есть работающий аэропорт, где, по мнению министра, посадочная полоса в лучшем состоянии.

При этом, в феврале 2020 года на видеохостинге YouTube канале «Pilot Sky Ukraine» была опубликована видеозапись из кабины пилотов рейса из Шарм-Эль-Шейха при посадке самолета Boeing737 в Николаевском международном аэропорту. В ходе подлета к аэродрому пилоты ведут диалог и плохо оценивают работу диспетчерской службы, которая помогала сажать самолет. После того, как самолет коснулся земли, пилоты заявили о хорошем состоянии полосы.