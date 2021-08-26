Новый учебный год начнется вовремя — 1 сентября, и будет проходить в обычном режиме.

Об этом говорится в сообщении в Телеграм-канале Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

— Новый учебный год начнется вовремя — 1 сентября — и будет проходить в обычном режиме. Сейчас страна находится на «зеленом» уровне эпидемической опасности, ситуация остается контролируемой. Это позволяет начать работу учебных заведений. Обучение должно происходить с соблюдением простых противоэпидемических правил, — сказал Дмитрий Шмыгаль.

По его словам, школы подготовлены и имеют все необходимое. В то же время, добавил глава правительства, важным условием работы, которая гарантирует безопасность учителя и ученика, является вакцинация педагогов.

— Призываю украинских педагогов не пренебрегать собственной безопасностью и делать прививки. В Украине есть в достаточном количестве безопасные вакцины ведущих производителей, — сказал Дмитрий Шмыгаль.

Ранее сообщалось, что учителей николаевских школ, которые откажутся вакцинироваться от COVID-19 и примут решение работать дистанционно, лишат премий и других надбавок.

Городской голова Николаева Александр Сенкевич ранее рассказал, что школы, в которых будет вакцинировано меньше 80% людей, перейдут на дистанционный режим работы.

Начальница горздрава Ирина Шамрай отмечала, что это станет возможным, если Николаев попадет в «оранжевую» зону карантина.