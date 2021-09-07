В рамках программы Президента Владимира Зеленского «Большое Строительство» продолжается капитальная реконструкция Коблевского дошкольного учебного заведения «Солнышко».

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской облгосадминистрации.

На данный момент 18 работников подрядной организации выполняют демонтаж кровли и утепление цоколя ниже уровня земли — 65 м2.

Также проводится обустройство гидроизоляции (46 м2), вентиляционных каналов на кровле (12 м2) и стяжки на чердаке.

«В результате реализации проекта будет создана комфортная среда для работы 19 работников коллектива и пребывания 122 воспитанников учреждения, которые посещали сад на момент начала восстановительных работ. В целом проектная мощность заведения 160 мест», — отметили в ОГА.

Пресс-релиз