В рамках программы Президента Владимира Зеленского «Большое Строительство» продолжается капитальная реконструкция Коблевского дошкольного учебного заведения «Солнышко».
Об этом сообщает пресс-служба Николаевской облгосадминистрации.
На данный момент 18 работников подрядной организации выполняют демонтаж кровли и утепление цоколя ниже уровня земли — 65 м2.
Также проводится обустройство гидроизоляции (46 м2), вентиляционных каналов на кровле (12 м2) и стяжки на чердаке.
«В результате реализации проекта будет создана комфортная среда для работы 19 работников коллектива и пребывания 122 воспитанников учреждения, которые посещали сад на момент начала восстановительных работ. В целом проектная мощность заведения 160 мест», — отметили в ОГА.
Пресс-релиз
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В рамках программы Президента Владимира Зеленского «Большое Строительство» продолжается капитальная реконструкция Коблевского дошкольного учебного заведения «Солнышко».
Об этом сообщает пресс-служба Николаевской облгосадминистрации.
На данный момент 18 работников подрядной организации выполняют демонтаж кровли и утепление цоколя ниже уровня земли — 65 м2.
Также проводится обустройство гидроизоляции (46 м2), вентиляционных каналов на кровле (12 м2) и стяжки на чердаке.
«В результате реализации проекта будет создана комфортная среда для работы 19 работников коллектива и пребывания 122 воспитанников учреждения, которые посещали сад на момент начала восстановительных работ. В целом проектная мощность заведения 160 мест», — отметили в ОГА.
Пресс-релиз