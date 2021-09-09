В Николаевской области личный состав отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского выполнил программу прыжков с парашютом.
Об этом сообщили в пресс-службе воинской части.
Морпехи в ходе тренировок изучили материальную часть десантных парашютов, проводили укладку основного и запасного парашютов, а также отработали элементы наземной подготовки на парашютно-десантном комплексе.
Десантирование осуществляли с вертолета Ми-8 Морской авиации Военно-Морских Сил ВС Украины с высоты 600 и 800 метров с оружием и снаряжением.
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В Николаевской области личный состав отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского выполнил программу прыжков с парашютом.
Об этом сообщили в пресс-службе воинской части.
Морпехи в ходе тренировок изучили материальную часть десантных парашютов, проводили укладку основного и запасного парашютов, а также отработали элементы наземной подготовки на парашютно-десантном комплексе.
Десантирование осуществляли с вертолета Ми-8 Морской авиации Военно-Морских Сил ВС Украины с высоты 600 и 800 метров с оружием и снаряжением.
Ранее на территории Олешковских песков в Херсонской области прошли сухопутные военные учения в рамках Sea Breeze-2021.