Народный депутат от фракции «Слуга Народа» Николай Тищенко заявил, что у его политсилы накопились вопросы к главе Верховной Рады Украины Дмитрию Разумкову.

Комментарий Николая Тищенко журналистам опубликовали в YouTube-канале издания LB.ua, пишут НикВести.

— К работе Разумкова сегодня у нас есть вопросы по поводу командности, по поводу риторики, по поводу профессионального отношения к народу. Потому что, когда есть манипуляции в отношении регламента, я считаю, что это именно манипуляции. Мы все знаем, что когда мы шли на выборы, выбирали работу народного депутата. Мы обещали людям быстрые изменения, так называемые весенние посадки. Вы помните это, все журналисты, как один, говорили: «Где посадки, где посадки?», — отметил Николай Тищенко.

Комментируя работу Дмитрий Разумкова, нардеп добавил, что «слуги» очень хотели разработать и принять закон о деолигархизации, однако им постоянно мешали.

— Сейчас мы должны помнить, что мы живем в Украине, это демократическое государство, презумпция невиновности, должны все это понимать. Поэтому ради того, чтобы решать вопросы, которые перед нами ставит народ, мы делаем закон. Закон об олигархах это, я считаю, главнейший вопрос на сегодняшний день. Мы его хотим и мы его сделали, но нам мешают. Кто мешает? Вот ответ — думаю, каждый из вас знает, кто мешает нам сделать крепкий мощный закон об олигархах, — сказал он.

30 сентября стало известно, что глава фракции «Слуга Народа» в Верховной Раде Давид Арахамия начал процедуру сбора подписей за отставкуДмитрия Разумкова с должности спикера ВРУ. Незадолго до этого между Давидом Арахамией и Дмитрием Разумковым возникли противоречия из-за проекта закона о деолигархизации.

В четверг, 23 сентября, Верховная Рада Украины приняла Закон «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)».

Перед этим Давид Арахамия заявил, что Дмитрий Разумков не имел права назначть на 23 сентября,внеочередное заседание Верховной Рады, поскольку находится на больничном.

Напомним, что Европейская комиссия «За демократию через право» согласилась проаназировать законопроект об олигархах по просьбе спикера ВР Дмитрия Разумкова. В свою очередь, Давид Арахамия заявил, что законопроект об олигархах не нужно было направлять Венецианской комиссии и глава Верховной Рады Дмитрий Разумков «не послушал мнение своей фракции».

Также Давид Арахамия считает, что спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков не поддержал бы закон о деолигархизации, если бы присутствовал на сегодняшнем заседании.