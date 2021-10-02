Глава партии Слуга народа Александр Корниенко заявил, что отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова могут обсудить на заседании в Трускавце в субботу, 2 октября.

Об этом сообщает Укринформ.

— Я думаю, что мы можем обсудить этот вопрос завтра в блоке общих вопросов после того, как мы пройдем нашу содержательную программу относительно кластеров, законов и так далее, — заявил Александр Корниенко.

Он отметил, что выездное заседании фракции в Трускавце собиралось не для того, чтобы обсуждать отставку спикера. Свои отношения с Разумковым Корниенко назвал «нормальными и рабочими».

— Как только дойдем до подписных — будем определяться, — сообщил Александр Корниенко.

Заседание депутатов пропрезидентской партии Слуга народа проходит с 1 по 3 октября в трускавецком отеле «Rixos».

Напомним, 30 сентября стало известно, что глава фракции «Слуга Народа» в Верховной Раде Давид Арахамия начал процедуру сбора подписей за отставкуДмитрия Разумкова с должности спикера ВРУ. Незадолго до этого между Давидом Арахамией и Дмитрием Разумковым возникли противоречия из-за проекта закона о деолигархизации.

В четверг, 23 сентября, Верховная Рада Украины приняла Закон «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)».

Перед этим Давид Арахамия заявил, что Дмитрий Разумков не имел права назначть на 23 сентября,внеочередное заседание Верховной Рады, поскольку находится на больничном.

Напомним, что Европейская комиссия «За демократию через право» согласилась проаназировать законопроект об олигархах по просьбе спикера ВР Дмитрия Разумкова. В свою очередь, Давид Арахамия заявил, что законопроект об олигархах не нужно было направлять Венецианской комиссии и глава Верховной Рады Дмитрий Разумков «не послушал мнение своей фракции».

Также Давид Арахамия считает, что спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков не поддержал бы закон о деолигархизации, если бы присутствовал на сегодняшнем заседании.