МВД Грузии задержало хозяина квартиры в Тбилиси, в которой скрывался задержанный накануне бывший президент Михеил Саакашвили.

Об этом сообщил начальник криминальной полиции МВД Грузии Мамука Челидзе, пишет «Европейская правда» со ссылкой на местные СМИ.

По его словам, разыскиваемый в Грузии Михеил Саакашвили был задержан на одной из квартир в Глдани-Надзаладевском районе Тбилиси.

— Правоохранители на основании полученных оперативных данных провели спецоперацию по задержанию Саакашвили в тайном режиме для исключения противостояния в обществе и возникновения возможной дестабилизации, — сказал Мамука Челидзе.

ак сообщалось, вечером 1 октября власти Грузии заявили о задержании Михеила Саакашвили в Тбилиси. Утром этого дня Саакашвили сообщил о своем возвращении в Грузию, несмотря на то, что против него в этой стране открыты уголовные дела.

Позже народный депутат от «Слуги народа» Елизавета Ясько обнародовала совместное видео с Михеилом Саакашвили, записанное до его отъезда в Грузию. На нем пара раскрывает информацию о своих отношениях.

В свою очередь, президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что никогда не помилует Михеила Саакашвили.

Соратница экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, кандидат в мэры города Кутаиси от «Единого национального движения» Хатия Деканоидзе уверена в том, что он скоро выйдет на свободу.

Сам Михеил Саакашвили объявил голодовку и назвал себя политическим заключенным. Также он написал письмо из тюрьмы, в котором утверждает, что знал, что его арестуют «по сфабрикованным приговорам, вынесенным по приказу президента РФ Владимира Путина».

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пообещал поддерживать арестованного в Грузии бывшего президента Михаила Саакашвили. Ему будет оказана помощь, которая принадлежит гражданину Украины.