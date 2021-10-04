В Одессе начато служебное расследование по факту пересечения государственной границы Украины директором исполкома Нацсовета реформ Михеилом Саакашвили.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

— 1 октября в Грузии задержан бывший президент Михеил Саакашвили. Он находился в розыске по трем статьям уголовного кодекса этой страны, и было возбуждено новое уголовное дело — по факту незаконного пересечения государственной границы Грузии, — написал Юрий Бутусов.

По его словам, Михеил Саакашвили пересек границу нелегально. По слухам, он мог пересечь границу на морском пароме, вышедшем из Черноморска в Батуми в грузовом автотранспорте.

— По данным источников Цензор.Нет, в Госпогранслужбе начато служебное расследование по факту выезда Саакашвили из Украины. Оказывается, в пограничной базе нет отметок о выезде Саакашвили из страны. А порядок досмотра парома очень строгий, машины отправляются на сканер, — отметил журналист.

Также он сообщил, что начальник Одесского управления Госпогранслужбы на период служебного расследования отстранен от занимаемой должности по неизвестным причинам.

— Украине придется предоставить официальные пояснения властям Грузии, каким образом Саакашвили мог проникнуть на территорию незаметно от украинских пограничников, — резюмировал он.

Как сообщалось, вечером 1 октября власти Грузии заявили о задержании Михеила Саакашвили в Тбилиси. Утром этого дня Саакашвили сообщил о своем возвращении в Грузию, несмотря на то, что против него в этой стране открыты уголовные дела.

Позже народный депутат от «Слуги народа» Елизавета Ясько обнародовала совместное видео с Михеилом Саакашвили, записанное до его отъезда в Грузию. На нем пара раскрывает информацию о своих отношениях.

В свою очередь, президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что никогда не помилует Михеила Саакашвили.

Соратница экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, кандидат в мэры города Кутаиси от «Единого национального движения» Хатия Деканоидзе уверена в том, что он скоро выйдет на свободу.

Сам Михеил Саакашвили объявил голодовку и назвал себя политическим заключенным. Также он написал письмо из тюрьмы, в котором утверждает, что знал, что его арестуют «по сфабрикованным приговорам, вынесенным по приказу президента РФ Владимира Путина».

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пообещал поддерживать арестованного в Грузии бывшего президента Михаила Саакашвили. Ему будет оказана помощь, которая принадлежит гражданину Украины.