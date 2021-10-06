Заместитель мэра Николаева по вопросам информатизации и инноваций Дмитрий Лазарев заявил, что основную работу по оптимизации структуры исполнительных органов городского совета должны закончить к ноябрю.

Об это этом он рассказал в программе «Диалог» на телеканале MAPT.

По его словам, утвердить новую структуру мэрии необходимо до принятия бюджета на 2022 год, чтобы не потерять еще один год.

— Я считаю, что в октябре, максимум в ноябре, эта работа должна быть выполнена. Как минимум нужно взять за основу структуру и потом ее дотачивать в процессе работы. Мы должны понять, что мы берем за основу и нанизывать на нее как бусинки, что-то отсекать, а что-то добавлять. Это как работа скульптора, главное не отрезать лишнего, потому что пострадают права людей, — рассказал он.

По его словам, члены группы по оптимизации структуры исполнительных органов долгое время не могли собраться, так как кто-то отдыхал или болел.

— Надеюсь, что это связано с периодом отпусков. Кто-то где-то изолировался, учитывая ситуацию (с COVID-19, — прим.), кто-то просто отдыхал. Умышленно затягивать этот процесс, на мой взгляд, это преступление. Потому что это влечет за собой потерю бюджета, — уверен Дмитрий Лазарев.

Напомним, Николаевский городской голова Александр Сенкевич анонсировал на конец октября 2021 года кадровые изменения в мэрии. Он также рассказал, что может лишить премий некоторых чиновников, результаты работы которых он назвал неудовлетворительными после открытого аппаратного совещания 27 сентября.

Напомним, 6 мая был обнародован проект реформы мэрии Николаева, предусматривающий сокращение количества действующих чиновников с 1074 до 718, это позволит ежегодно экономить около 100 миллионов гривен бюджетных средств. Также предлагается сократить количество структурных подразделений исполнительных органов Николаевского горсовета с 275 до 139.

Городской голова Николаева Александр Сенкевич заявил, что структуру исполнительного комитета горсовета возможно будет изменить ближе к следующему году.

Депутат Николаевского городского совета Сергей Кантор предложил не рассматривать новые кадровые назначения до тех пор, пока рабочая группа по оптимизации структуры исполнительных органов городского совета не предложит проект реформы.

Секретарь Николаевского городского совета Дмитрий Фалько рассказал, что сокращение кадров в органах исполнительной власти горсовета, то есть увольнение около 400 человек, вряд ли пройдет в один этап до конца этого года.

Как известно, рабочая группа для разработки новой структуры исполнительных органов мэрии Николаева была создана в ноябре 2017 года, ее возглавляла секретарь горсовета Татьяна Казакова. Однако уже через два месяца, в январе 2018 года Татьяна Казакова, которая на тот момент исполняла обязанности городского головы, призналась, что рабочая группа себя не оправдала, и она сама взялась за разработку новой структры исполнительных органов мэрии Николаева.

Еще в мае 2019 года Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что хотел бы изменить структуру мэрии Николаева и сделать ее более гибкой.