Временно отстраненный директор «Укрэксимбанка» Евгений Мецгер после вручения подозрения со стороны прокуроров еще раз извинился перед журналистами и заявил об желании помочь с расследованием.

Об этом он написал в Facebook.

По его словам, бумаги с подозрением он встретил дома.

— Получил подозрение от прокуратуры. Правоохранители сегодня в 9 утра приехали ко мне домой и вручили документ. Вчера они почему-то приезжали в помещение банка, но я уже не имел законных оснований там находится после того, как написал заявление об отстранении от исполнения обязанностей, — заявил бывший председатель правления «Укрэксимбанка».

И добавил, что с радостью посодействует раскрытию уголовного дела, в котором фигурирует.

— Я готов в полном объеме сотрудничать со следствием. Глубоко убежден, что свобода слова - это важная составляющая развития Украины. Еще раз хочу принести искренние извинения перед журналистским сообществом и лично перед Кириллом Овсяным и Александром Мазуром, — подчеркнул Евгений Мецгер.

Напомним, на журналистов программы «Схемы» совершили нападение в государственном «Укрэксимбанке» во время записи интервью с главой правления этого финучреждения Евгением Мецгером прямо в его кабинете.

Поскольку когда Евгению Мецгеру не понравился вопрос журналиста-расследователя, он приказал охране забрать камеры и изъять записи. Журналист смог записать все на аудио, а позже «Схемы» восстановили и обнародовали кадры нападения.

Ранее за отстранение Евгения Мецгера высказался советник президента Михаил Подоляк.

Также министр финансов Сергей Марченко заявил, что руководство государственного «Укрэксимбанка» должно было сделать все для того, чтобы не допустить даже теоретического конфликта с журналистами.

Лидер парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия тоже осудил поведение главы «Укрэксимбанка» Евгения Мецгера в отношении журналистов «Схем». Он считает, что руководитель госбанка должен уйти в отставку.

6 октября стало известно, что глава «Укрэксимбанка» Евгений Мецгер сложил с себя полномочия на время проведения необходимых следственных действий Национальной полицией и служебного расследования банком.