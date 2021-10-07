Отправленный поутру в отставку Дмитрий Разумков, считает, что на этом громкие политические события не прекратятся, и вскоре «слуги» примутся за главу КГГА Виталия Кличко.

Об этом он рассказал на брифинге.

Во время выступления перед журналистам бывший спикер спрогнозировал, за кого следующего возьмется президент и его окружение.

— Не знаю, кто следующий. Я думаю, что таких может и не быть. Однако Кличко да, млжет стать следующим, — акцентировал Дмитрий Разумков.

Напомним, в четверг, 7 октября, депутаты Верховной Рады большинством голосов отправили в отставку спикера Дмитрия Разумкова.

Отметим, что перед голосованием глава парламента отметил, что депутаты «Слуги Народа» многократно нарушили обещания, данные в ходе избирательной кампании 2019 года.

Ранее главу парламента Дмитрия Разумкова отстранили от ведения пленарного дня Верховной Рады Украины. За» данное решение проголосовали 230 народных депутатов. После чего Верховная Рада включила в повестку дня вопрос об отставке спикера Дмитрия Разумкова.

Сообщалось, что народные депутаты от фракции «Слуга народа» в Верховной Раде собрали около 190 подписей под подписными листами для отзыва Дмитрия Разумкова с должности главы парламента. Сам Дмитрий Разумков допускает сценарий с лишением его мандата народного депутата, потому что «разное бывает».