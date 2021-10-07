Гендиректор Николаевского судостроительного завода Валерий Калашников пожаловался, что обещание президента Владимира Зеленского по передаче крейсера «Украина» на баланс завода и компенсации его содержания до сих пор не выполнено.

Об этом идёт речь в материал hromadske «Корветы, «москиты» или крейсер «Украина»? Как вернуть Черное море и кто построит нам военный флот».

В частности, Валерий Калашников напомнил, что 17 июля 2019 года в Николаев с визитом приезжал президент Владимир Зеленский, который поручил передать крейсер на баланс завода и компенсации расходов на его содержание. По его словам, данное поручение до сих пор не выполнили.

— Мы стояли здесь, на палубе, и обсуждали вопросы, связанные с этим крейсером. За два дня вышло поручение президента с четкими указаниями. Крейсер должны были передать нам на баланс и компенсировать расходы на его содержание. Далее мы должны были провести демилитаризацию - снять с него вооружения, которое сейчас нужно нашей армии. После этого «Укроборонпром» должен был провести или реализацию крейсера, или его утилизацию. С тех пор прошло уже более двух лет, а ничего не сделано. Для меня загадка, почему поручение президента не выполняется, – сказал Валерий Калашников.

В материале отмечается, что сразу после визита главы государства предприятию компенсировали долги по зарплате. Завод начал побеждать на тендерах по ремонту военных кораблей, а в прошлом году отремонтировали целых десять, в этом – пока три.

— Нет другой работы. Мы предложили модернизировать «Айленд». Когда Украина их получила? Четвертый год уже идет. Я пытался влезть в строительство МБАКов – малых бронированных артиллерийских катеров. Все шло на «Ленинскую кузницу», и ничего нельзя было сделать. И сейчас то же самое, – сказал Валерий Калашников.

Гендиректор говорит, что для него важнее – понимать перспективы и предприятия и отрасли: «Сейчас ситуация простая: четыре месяца в году завод не работает. В ноябре надо закончить работы в декабре отчитаться. А в январе-феврале-марте контрактов нет, работы не выполняются. Мне хотелось бы понимать, какие у страны планы, и что мы будем делать».

Справка: Ракетный крейсер «Украина» (ранее – «Адмирал Флота Лобов») – советский и украинский военный ракетный крейсер, четвертый корабль проекта 1164 «Атлант», входит в состав Военно-морских сил Украины. Построен на Николаевском судостроительном заводе в Николаеве (Завод имени 61 коммунара, – прим.). Данный тип кораблей разрабатывался в 70-х годах XX столетия для уничтожения авианосцев в океанах, а потому он не пригоден для применения в Черном и Азовском морях.

Ранее НикВести опубликовали материал «Николаевский судостроительный завод: Что ждет старейшее предприятие города?», в котором заместитель директора «Укроборонпрома» по активам Мустафа Найем выразил убеждение, что концерн выполнит указ Президента Украины Владимира Зеленского о демилитаризации крейсер «Украина».

Владимир Зеленский в июле 2019 года был на судостроительном заводе в Николеве и осматривал крейсер «Украина»

Напомним, в январе 2021 года сообщалось, что несмотря на поручение Президента Украины Владимира Зеленского Министерство обороны Украины так и не выплатило «Николаевскому судостроительному заводу» долг почти в 90 миллионов гривен за содержание ракетного крейсера «Украина».

Напомним, в июле 2019 года экс-министр обороны Украины Степан Полторак заявил о необходимости демилитаризировать недостроенный ракетный крейсер проекта 1164, бывший крейсер «Украина». Взамен крейсера он показал проект «корветов» и предложил президенту Владимиру Зеленскому достроить первый украинский корвет «Владимир Великий» на «Николаевском судостроительном заводе».

В то же время экс-директор коммунального учреждения «Агентство развития Николаева» Виталий Воронов предложил сохранить крейсер «Украина» в качестве туристической достопримечательности города. Он предложил сделать из крейсера музей и установить его возле городища «Дикий Сад».

В сентябре 2019 года украинцы обратились к президенту Владимиру Зеленскому с петицией по преобразованию в музей крейсера «Украина».

Тогдашний генеральный директор концерна «Укроборонпром» Айварас Абромавичус в октябре 2019 года сообщил, что не видит целесообразности в достройке ракетного крейсера «Украина», содержащегося на Николаевском судостроительном заводе, поэтому предлагает рассмотреть возможность его продажи.

В июле 2020 года НикВести сообщали, что спустя год после поручения президента Владимира Зеленского о демилитаризации ракетного крейсера «Украина», который содержится на Николаевском судостроительном заводе, процесс разоружения так и не начался.

Ранее также журналисты издания «Настоящее время» сняли документальный фильм о ракетном крейсере «Украина».

Кроме этого, 26 октября 2020 года Хозяйственный суд Николаевской области начал процедуру банкротства государственного предприятия «Николаевский судостроительный завод», который входит в состав госконцерна «Укроборонпром». Сам завод подал заявление об открытии производства по делу о банкротстве. Предприятие не может погасить задолженность перед кредиторами. Общая сумма кредиторской задолженности предприятия составляет 829 миллиона 678 тысяч 251 гривну.

Один из цехов «Николаевского судостроительного завода»

Ещё в январе 2020 года Государственный концерн «Укроборонпром» сообщил, что после проведения аудита собирается выставить на продажу большую часть территории и имущества государственного предприятия «Николаевский судостроительный завод».

Стоит отметить, что процедура банкротства может затянуться на годы. К примеру, 19 октября 2011 года Николаевский хозяйственный суд, по иску управления Пенсионного фонда в Николаевской области, вынес постановление о возбуждении процедуры банкротства ЗАО «Николаевский судостроительный завод «Океан». В 2013 году суд признал завод «Океан» банкротом, после чего началась процедура ликвидации. Этот процесс закончился спустя пять лет, 3 декабря 2018 года, когда Николаевский судостроительный завод «Океан» продали с аукциона за 122 миллиона 195 тысяч гривен компании «Торговый дом «Аннона».