Главой парламента 257 голосами назначен представитель фракции «Слуга Народа» Руслан Стефанчук.

Об этом пишет НВ.

На сегодняшнем заседании были и другие претенденты на вакантное место.

Так, за нардепа Алексея Гончаренко отдали голос 44 коллеги, а кандидата от «Европейской солидарности» Яну Зинкевич поддержали 146 голосами.

Напомним, в четверг, 7 октября, депутаты Верховной Рады большинством голосов отправили в отставку спикера Дмитрия Разумкова.

Отметим, что перед голосованием глава парламента отметил, что депутаты «Слуги Народа» многократно нарушили обещания, данные в ходе избирательной кампании 2019 года.

Ранее главу парламента Дмитрия Разумкова отстранили от ведения пленарного дня Верховной Рады Украины. За» данное решение проголосовали 230 народных депутатов. После чего Верховная Рада включила в повестку дня вопрос об отставке спикера Дмитрия Разумкова.

Сообщалось, что народные депутаты от фракции «Слуга народа» в Верховной Раде собрали около 190 подписей под подписными листами для отзыва Дмитрия Разумкова с должности главы парламента. Сам Дмитрий Разумков допускает сценарий с лишением его мандата народного депутата, потому что «разное бывает».