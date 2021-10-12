Влиятельные международные издания The Washington Post, The Guardian, BBC, Süddeutsche Zeitun, а также журналисты-расследователи из команд OCCRP и ICIJ обращались к президенту Владимиру Зеленскому с запросами относительно его сотрудничества с олигархом Игорем Коломойским и выведения десятков миллионов долларов через офшорные компании.

Однако, как заявила руководительница проекта журналистских расследований «Следствие.Инфо» Анна Бабинец в интервью изданию «Детектор медиа, никакого ответа из Офиса президента до сих пор нет, пишет 5 канал.

— За несколько недель до публикации «Следствие.Инфо», OCCRP, ICIJ, The Washington Post, The Guardian, BBC, Süddeutsche Zeitung и другие медиа подавали детальные запросы с вопросами о каждой компании напрямую президенту, в Офис, Ивану Баканову, всем. Три страницы! Это не было из серии «хотим с вами интервью, не скажем, о чем». Мы раньше таких детальных запросов не подавали, — подчеркнула Анна Бабинец.

Однако Владимир Зеленский никаким образом не отреагировал на эти запросы, отметила она.

— Это для меня самый большой вопрос. У меня был единственный пост после публикации фильма — именно о том, что это очень неправильное коммуникационное решение. Я так поняла, что решили просто молчать и не комментировать. Это странно. И для меня это плохой сигнал. Неужели он думает, что можно просто молчать? Он недавно был на торжествах в Бабьем Яру, он будет появляться в других местах, и ему все равно будут задавать этот вопрос. Или ему придется окружить себя только теми каналами и теми журналистами, которые не зададут эти вопросы. Он же собирает время от времени возле себя иностранных журналистов, поэтому рассчитывать, что они не зададут этот вопрос, что всех удовлетворит ответ «у всех раньше были офшоры», немного... наивно, по моему мнению. Все же мир, в котором мы живем, предполагает другое общение с медиа, — сказала журналистка.

Она подчеркнула, что фильм-расследование «Офшор 95» о компаниях Зеленского вызвал большой резонанс — только за два дня материал посмотрели более 1 миллиона человек.

— Они говорят, что там «ничего нового», но у нас за два дня набрало 1 миллион просмотров. Следовательно, людям также интересно узнать, что там с офшорами Зеленского. Игнорировать журналистов в этом случае означает игнорировать общество, которое имеет те же самые вопросы, — резюмировала она.

Напомним, 3 октября были опубликованы досье на мировых политиков с тайными офшорами, в их числе Владимир Зеленский.

Генпрокурор Ирина Венедиктова отреагировала на публикацию информации по Pandora Papers, в которой фигурируют офшорные счета , связанные с действующим президентом Владимиром Зеленским.