Президент Владимир Зеленский ввел в действие санкции, направленные на сеть супермаркетов Mere с российскими корнями. Компания планировала расширяться на украинском направлении, успев открыть точки в нескольких городах.

Об этом сообщается на сайте ОП.

Mere заблокировали счета и запретили вести любые торговые операции, в том числе вывести капитал из Украины. Ограничения сроком на три года затронули не только юридических, но и физлица, в частности, владельцев сети и граждан РФ — братьев Шнайдеров (Сергея, Александра и Ивана), Андрея Вейкулайнена и Александра Щеглова.

Также ряд запретов коснулся и белорусской компании Сергея Шнайдера НСКТрейд, продвигавшей сеть Mere в Украине.

Помимо вышеперечисленного, на территории Украины запретили использовать логотипы марок Mere, Светофор, Світофор и Маяк.

Первоначально санкции ввел Совет национальной безопасности и обороны 15 октября.

Ранее Алексей Данилов упрекнул Александра Сенкевича в том, что в Николаеве якобы работает магазин российской сети «MERE». Хотя на момент заявления секретаря СНБО супермаркет уже не работал.

Напомним, летом этого года секретарь СНБО призвал городские власти Николаева не допустить открытия в Николаеве супермаркета российской сети «MERE». Он подчеркнул, что если власти на местах будут давать преференции российскому бизнесу, то к ним «быстро будут применены меры».

После Николаевский городской голова Александр Сенкевич прокомментировал заявление Алексея Данилова. В комментарии НикВести мэр Николаева отметил, что не понимает, каким образом местная власть в лице городского головы и городского совета может запретить работу магазина.

В ответ на это Алексей Данилов назвал «странной» позицию мэра Николаева Александра Сенкевича и призвал его к ответственности.