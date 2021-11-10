Депутат Николаевского горсовета Елена Киселева считает в данный момент нецелесообразным создание инспекции по соблюдению правил парковки.

Свою позицию она озвучила во время заседания рабочей группы по оптимизации структуры исполнительных органов горсовета Николаева в среду, 10 ноября, пишут НикВести.

Елена Киселева возмутилась, что вместо обсуждения проектов оптимизации структуры и сокращения штата мэрии, рабочая группа обговаривала создание инспекции по парковкам. В новое структурное подразделение, как сообщалось, по плану должно войти 22 сотрудника, а на его содержание в первый год понадобится около 8 миллионов гривен.

Вице-мэр Виталий Луков предложил внедрять проект создания инспекции по парковке в Николаеве поэтапно. Сначала в одном из микрорайонов, чтобы его жители оценили, эффективно это или нет.

На это Елена Киселева отметила, что в бюджете Николаева и так не хватает средств на более нужные, по ее мнению, расходы.

Елена Киселева