Депутат Николаевского горсовета Елена Киселева считает в данный момент нецелесообразным создание инспекции по соблюдению правил парковки.
Свою позицию она озвучила во время заседания рабочей группы по оптимизации структуры исполнительных органов горсовета Николаева в среду, 10 ноября, пишут НикВести.
Елена Киселева возмутилась, что вместо обсуждения проектов оптимизации структуры и сокращения штата мэрии, рабочая группа обговаривала создание инспекции по парковкам. В новое структурное подразделение, как сообщалось, по плану должно войти 22 сотрудника, а на его содержание в первый год понадобится около 8 миллионов гривен.
Вице-мэр Виталий Луков предложил внедрять проект создания инспекции по парковке в Николаеве поэтапно. Сначала в одном из микрорайонов, чтобы его жители оценили, эффективно это или нет.
На это Елена Киселева отметила, что в бюджете Николаева и так не хватает средств на более нужные, по ее мнению, расходы.
— А можно людям частного сектора сделать дорогу? У них никто не паркуется. Они по колено в болоте ходят. И вывезти мусор, на что не хватает денег. У нас средств нет. Каждый раз мы упираемся в то, что у нас нет денег. Нет денег на штатные единицы службы по делам детей. Почему я об этом говорю? Потому что мне стало известно, о результатах каких-то поездок в Мариуполь, Днепр... Мы очень благодарны, что вы туда съездили, но хотелось бы информацию получить. Уже идет активная работа по структуре. Уже даже вызывают, как у нас называются эти феодалы, главы районных администраций, и чиновники что-то обсуждают. У нас тематика рабочей группы — оптимизация структуры. А мы опять въехали куда-то в забор. Мы заслушали вашу информацию. Спасибо за предложение увеличения штатной численности на 22 человека, увеличения трат бюджета будущих. Будем рассматривать в комплексе. Информацию предлагаю принять к сведению. Когда до этого дойдут руки, будет хлеб, будет и песня. А теперь все-таки давайте перейдем к оптимизации штатной численности, — сказала Елена Киселева.
Напомним, 6 мая был обнародован проект реформы мэрии Николаева, предусматривающий сокращение количества действующих чиновников с 1074 до 718, это позволит ежегодно экономить около 100 миллионов гривен бюджетных средств. Также предлагается сократить количество структурных подразделений исполнительных органов Николаевского горсовета с 275 до 139.
Мэр Александр Сенкевич анонсировал на конец октября 2021 года кадровые изменения в мэрии. Он также рассказал, что может лишить премий некоторых чиновников, результаты работы которых он назвал неудовлетворительными после открытого аппаратного совещания 27 сентября.
На аппаратном совещании 25 октября он пригрозил увольнением чиновникам мэрии и объявил поиск новых сотрудников.
Также он говорил, что хочет внедрить опыт работы исполнительных органов местного самоуправления Мариуполя при формировании новой структуры мэрии в Николаеве.
Как известно, рабочая группа для разработки новой структуры исполнительных органов мэрии Николаева была создана в ноябре 2017 года, ее возглавляла секретарь горсовета Татьяна Казакова. Однако уже через два месяца, в январе 2018 года Татьяна Казакова, которая на тот момент исполняла обязанности городского головы, призналась, что рабочая группа себя не оправдала, и она сама взялась за разработку новой структры исполнительных органов мэрии Николаева.
Депутат Николаевского горсовета Елена Киселева считает в данный момент нецелесообразным создание инспекции по соблюдению правил парковки.
Свою позицию она озвучила во время заседания рабочей группы по оптимизации структуры исполнительных органов горсовета Николаева в среду, 10 ноября, пишут НикВести.
Елена Киселева возмутилась, что вместо обсуждения проектов оптимизации структуры и сокращения штата мэрии, рабочая группа обговаривала создание инспекции по парковкам. В новое структурное подразделение, как сообщалось, по плану должно войти 22 сотрудника, а на его содержание в первый год понадобится около 8 миллионов гривен.
Вице-мэр Виталий Луков предложил внедрять проект создания инспекции по парковке в Николаеве поэтапно. Сначала в одном из микрорайонов, чтобы его жители оценили, эффективно это или нет.
На это Елена Киселева отметила, что в бюджете Николаева и так не хватает средств на более нужные, по ее мнению, расходы.
— А можно людям частного сектора сделать дорогу? У них никто не паркуется. Они по колено в болоте ходят. И вывезти мусор, на что не хватает денег. У нас средств нет. Каждый раз мы упираемся в то, что у нас нет денег. Нет денег на штатные единицы службы по делам детей. Почему я об этом говорю? Потому что мне стало известно, о результатах каких-то поездок в Мариуполь, Днепр... Мы очень благодарны, что вы туда съездили, но хотелось бы информацию получить. Уже идет активная работа по структуре. Уже даже вызывают, как у нас называются эти феодалы, главы районных администраций, и чиновники что-то обсуждают. У нас тематика рабочей группы — оптимизация структуры. А мы опять въехали куда-то в забор. Мы заслушали вашу информацию. Спасибо за предложение увеличения штатной численности на 22 человека, увеличения трат бюджета будущих. Будем рассматривать в комплексе. Информацию предлагаю принять к сведению. Когда до этого дойдут руки, будет хлеб, будет и песня. А теперь все-таки давайте перейдем к оптимизации штатной численности, — сказала Елена Киселева.
Напомним, 6 мая был обнародован проект реформы мэрии Николаева, предусматривающий сокращение количества действующих чиновников с 1074 до 718, это позволит ежегодно экономить около 100 миллионов гривен бюджетных средств. Также предлагается сократить количество структурных подразделений исполнительных органов Николаевского горсовета с 275 до 139.
Мэр Александр Сенкевич анонсировал на конец октября 2021 года кадровые изменения в мэрии. Он также рассказал, что может лишить премий некоторых чиновников, результаты работы которых он назвал неудовлетворительными после открытого аппаратного совещания 27 сентября.
На аппаратном совещании 25 октября он пригрозил увольнением чиновникам мэрии и объявил поиск новых сотрудников.
Также он говорил, что хочет внедрить опыт работы исполнительных органов местного самоуправления Мариуполя при формировании новой структуры мэрии в Николаеве.
Как известно, рабочая группа для разработки новой структуры исполнительных органов мэрии Николаева была создана в ноябре 2017 года, ее возглавляла секретарь горсовета Татьяна Казакова. Однако уже через два месяца, в январе 2018 года Татьяна Казакова, которая на тот момент исполняла обязанности городского головы, призналась, что рабочая группа себя не оправдала, и она сама взялась за разработку новой структры исполнительных органов мэрии Николаева.