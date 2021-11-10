Прерывание «Газпромом» транзита топлива в Польшу и Германию неожиданно совпало с обострением миграционного кризиса на польско-белорусской границе, которое начал Александр Лукашенко.

Об этом пишет Gazeta Wyborcza.

Польские журналисты заметили, что российская госкомпания очень «своевременно» ограничила поставки газа в Западную Европу.

— С начала ноября «Газпром» транзитом через Украину транспортировал всего 58 миллионов кубометров газа в сутки, используя только половину пропускной способности украинских газопроводов. В воскресенье «Газпром» транзитом через Украину перевел менее 89 миллионов кубометров газа. И только во вторник российская компания намеревалась полностью использовать зарезервированную мощность украинских газопроводов, но отказалась от покупки права на увеличение транзита, — из материала GW.

Давление «Газпрома» не ограничилось одной Украиной, передает автор статьи.

— Еще более странно «Газпром» поступил с газопроводом «Ямал», по которому российский газ идет из Беларуси в Польшу и транзитом через Польшу идет в Германию. Это самый короткий и дешевый маршрут транзита газа из России в Западную Европу. Через четыре дня после того, как Путин отдал приказ о заполнении газовых хранилищ в Германии, «Газпром» полностью приостановил транзит газопровода «Ямал» через территорию Польши, доставив к польской границе только сырье. Транзит был прерван на пять дней. Затем «Газпром» возобновил транзит, но только на два дня. Транзит был снова остановлен на выходных, — пишет Анджей Кублик.

Издание делает вывод, что прерывание поставок стало еще одним инструментов давления на Евросоюз, наряду с нашествием мигрантов из Беларуси, которых автоматными стволами подгоняют белорусские пограничники.

— Внезапное прекращение «Газпромом» транспортировки газа из Беларуси по ямальскому трубопроводу в Польшу и Германию неожиданно совпало с эскалацией иммиграционного кризиса на белорусско-польской границе режимом Александра Лукашенко, — заключают в газете.

Как сообщалось, «Газпром» не стал бронировать дополнительный транзит через Украину на первые месяцы 2022.

А польский премьер предостерег, что Лукашенко способен погнать мигрантов на Украину.

В Украине же начали замечать первых беженцев, появившихся со стороны Беларуси.

Отметим, за ночь белорусские силовики, подгоняя автоматами, загнали сотни мигрантов на литовскую границу.