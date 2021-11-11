Польские военнослужащие прокатились вдоль границы и засняли на стороне Беларуси силовиков в камуфляже, которые не скрываясь, показывали готовность применить винтовки с оптическим прицелом и ручные гранатометы.

Видео размещено в официальном Twitter Минобороны Польши.

На камеру лица в военной форме прохаживаются за ограждением, которое отмежевывается от Беларуси. Польские «стражи границ» коротко дают оценку каждому белорусскому силовику, чем он вооружены. Некоторые из силовиков стоят парно, но в основном в нескольких метрах друг от друга.

— Останови, останови, — просит польский боец у своего коллеги и крупным планом наводит камеру на человека в военной форме.

После комментария машина едет дальше патрулировать участок границы.

У кризиса, который устроил Лукашенко на границе Польши, уже есть первая жертва — мальчик-курд 14 лет.

Как сообщалось, польский премьер предостерег, что Лукашенко способен погнать мигрантов на Украину.

В Украине же начали замечать первых беженцев, появившихся со стороны Беларуси.

Отметим, за ночь белорусские силовики, подгоняя автоматами, загнали сотни мигрантов на литовскую границу.