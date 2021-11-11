Польские военнослужащие прокатились вдоль границы и засняли на стороне Беларуси силовиков в камуфляже, которые не скрываясь, показывали готовность применить винтовки с оптическим прицелом и ручные гранатометы.
Видео размещено в официальном Twitter Минобороны Польши.
На камеру лица в военной форме прохаживаются за ограждением, которое отмежевывается от Беларуси. Польские «стражи границ» коротко дают оценку каждому белорусскому силовику, чем он вооружены. Некоторые из силовиков стоят парно, но в основном в нескольких метрах друг от друга.
— Останови, останови, — просит польский боец у своего коллеги и крупным планом наводит камеру на человека в военной форме.
После комментария машина едет дальше патрулировать участок границы.
У кризиса, который устроил Лукашенко на границе Польши, уже есть первая жертва — мальчик-курд 14 лет.
Как сообщалось, польский премьер предостерег, что Лукашенко способен погнать мигрантов на Украину.
В Украине же начали замечать первых беженцев, появившихся со стороны Беларуси.
Отметим, за ночь белорусские силовики, подгоняя автоматами, загнали сотни мигрантов на литовскую границу.
Напомним, экс-посол Польши в России Катажина Пельчинская-Наленч считает, что Лукашенко своим шантажом Варшавы мигрантами не сможет добиться желаемого.
Пик многомесячного лукашенковского мигрантского шантажа балтийских стран и Польши пришелся на 8 ноября.
Польские военнослужащие прокатились вдоль границы и засняли на стороне Беларуси силовиков в камуфляже, которые не скрываясь, показывали готовность применить винтовки с оптическим прицелом и ручные гранатометы.
Видео размещено в официальном Twitter Минобороны Польши.
На камеру лица в военной форме прохаживаются за ограждением, которое отмежевывается от Беларуси. Польские «стражи границ» коротко дают оценку каждому белорусскому силовику, чем он вооружены. Некоторые из силовиков стоят парно, но в основном в нескольких метрах друг от друга.
— Останови, останови, — просит польский боец у своего коллеги и крупным планом наводит камеру на человека в военной форме.
После комментария машина едет дальше патрулировать участок границы.
У кризиса, который устроил Лукашенко на границе Польши, уже есть первая жертва — мальчик-курд 14 лет.
Как сообщалось, польский премьер предостерег, что Лукашенко способен погнать мигрантов на Украину.
В Украине же начали замечать первых беженцев, появившихся со стороны Беларуси.
Отметим, за ночь белорусские силовики, подгоняя автоматами, загнали сотни мигрантов на литовскую границу.
Напомним, экс-посол Польши в России Катажина Пельчинская-Наленч считает, что Лукашенко своим шантажом Варшавы мигрантами не сможет добиться желаемого.
Пик многомесячного лукашенковского мигрантского шантажа балтийских стран и Польши пришелся на 8 ноября.