Мигранты близко подошли к закрытому контрольно-пропускному пункту Польши «Кузница» без разрешения, польские правоохранители всеми силами сдерживают давление.

Видео инцидента разместило Минобороны Польши.

Группу мужчин с Ближнего Востока останавливают солдаты, полицейские и пограничники Польши. Все происходящее фиксируют на камеры во избежание провокаций и дезинформации.

Мигрантов оттесняют обратно на сторону Беларуси, они возвращаются вновь и пытаются сломить польскую защиту.

Как сообщалось, «Газпром» не стал бронировать дополнительный транзит через Украину на первые месяцы 2022.

А польский премьер предостерег, что Лукашенко способен погнать мигрантов на Украину.

В Украине же начали замечать первых беженцев, появившихся со стороны Беларуси.

Отметим, за ночь белорусские силовики, подгоняя автоматами, загнали сотни мигрантов на литовскую границу.