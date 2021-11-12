Мигранты близко подошли к закрытому контрольно-пропускному пункту Польши «Кузница» без разрешения, польские правоохранители всеми силами сдерживают давление.
Видео инцидента разместило Минобороны Польши.
Группу мужчин с Ближнего Востока останавливают солдаты, полицейские и пограничники Польши. Все происходящее фиксируют на камеры во избежание провокаций и дезинформации.
Мигрантов оттесняют обратно на сторону Беларуси, они возвращаются вновь и пытаются сломить польскую защиту.
Как сообщалось, «Газпром» не стал бронировать дополнительный транзит через Украину на первые месяцы 2022.
А польский премьер предостерег, что Лукашенко способен погнать мигрантов на Украину.
В Украине же начали замечать первых беженцев, появившихся со стороны Беларуси.
Отметим, за ночь белорусские силовики, подгоняя автоматами, загнали сотни мигрантов на литовскую границу.
Напомним, экс-посол Польши в России Катажина Пельчинская-Наленч считает, что Лукашенко своим шантажом Варшавы мигрантами не сможет добиться желаемого.
Пик многомесячного лукашенковского мигрантского шантажа балтийских стран и Польши пришелся на 8 ноября
Мигранты близко подошли к закрытому контрольно-пропускному пункту Польши «Кузница» без разрешения, польские правоохранители всеми силами сдерживают давление.
Видео инцидента разместило Минобороны Польши.
Группу мужчин с Ближнего Востока останавливают солдаты, полицейские и пограничники Польши. Все происходящее фиксируют на камеры во избежание провокаций и дезинформации.
Мигрантов оттесняют обратно на сторону Беларуси, они возвращаются вновь и пытаются сломить польскую защиту.
Как сообщалось, «Газпром» не стал бронировать дополнительный транзит через Украину на первые месяцы 2022.
А польский премьер предостерег, что Лукашенко способен погнать мигрантов на Украину.
В Украине же начали замечать первых беженцев, появившихся со стороны Беларуси.
Отметим, за ночь белорусские силовики, подгоняя автоматами, загнали сотни мигрантов на литовскую границу.
Напомним, экс-посол Польши в России Катажина Пельчинская-Наленч считает, что Лукашенко своим шантажом Варшавы мигрантами не сможет добиться желаемого.
Пик многомесячного лукашенковского мигрантского шантажа балтийских стран и Польши пришелся на 8 ноября