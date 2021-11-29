Народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Александр Гайду считает, что стоимость проекта ремонта Варваровского моста в 20 миллионов гривен – неподъемная для бюджета Николаева сумма.

Такое мнение он озвучил в эфире программы «Диалог» на телеканале «Март».

Как известно, для принятия Варваровского моста в государственную собственность Министерство финансов просит Николаев предоставить стоимость реконструкции сооружения. Для этого городу необходимо провести экспертизу и заказать проектно-сметную документацию ремонта моста, общая стоимость который составляет порядка 20 миллионов гривен.

По мнению нардепа, такая сумма является неподъёмной для городского бюджета, однако добавил, что работа в этом направлении продолжается.

— Речь идет о том, что для передачи моста и для того, чтобы оценить стоимость ремонта моста необходимо провести экспертизу проекта. За эту экспертизу должен платить город, но у города таких денег нет, потому что сумма достаточно серьезная. Насколько я знаю, порядка 20 миллионов гривен. Для города эта цифра неподъёмная, а Министерство финансов не может начать процесс без оценки. Мы зашли в глухой угол. Конечно же, мы не останавливаемся, но есть бюрократические проволочки, которые мешают нам это решить, – добавил Александр Гайду.

Народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Александр Гайду

Ранее сообщалось, что спустя два месяца после совещания с участием городской власти Николаева, Министерства инфраструктуры Украины и «Укравтодора», горсовет так и не представил необходимые для завершения передачи Варваровского моста в госсобственность документы.

После чего депутат Николаевского городского совета Татьяна Домбровская попросила мэра Александра Сенкевича объяснить, почему горсовет до сих пор не представил «Укравтодору» обновленный пакет документов. Городской голова рассказал, что в Кабмине просят предоставить информацию, сколько средств госбюджета необходимо предусмотреть на содержание Варваровского моста на следующий год, однако, по его словам, для этого необходимо провести тендер на закупку экспертизы моста и выяснить стоимость его капитального ремонта.

Депутат Николаевского городского совета Сергей Кантор предложил сформировать официальную делегацию представителей местного самоуправления, чтобы в столице добиваться скорейшего окончания передачи Варваровского моста в государственную собственность.

Напомним, что в ноябре 2019 года во время брифинга в Очакове президент Владимир Зеленский заставил тогда ещё главу Николаевской облгосадминистрации Александра Стадника пообещать отремонтировать Варваровский мост до конца следующего года. До этого Владимир Зеленский заявлял, что решение проблемы Варваровского моста – это первоочередная задача губернатора.

Во время визита в Николаев 2 октября 2019 года министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что Николаев должен самостоятельно искать пути решения проблемы с ремонтом аварийного Варваровского моста. Также министр отметил, что в случае, если аварийный Варваровский мост в Николаеве рухнет, то отвечать за это должна городская власть.

Уже в феврале 2020 года депутаты Николаевского городского совета одобрили передачу на баланс Укравтодора Варваровского, Ингульского и Широкобальского мостов.

В марте городской голова Александр Сенкевич сообщил, что «Укравтодор» заканчивает подготовку документов и готовит представление на Кабинет министров о передаче Варваровского моста на баланс государства.

Позже Александр Сенкевич сообщил, что для передачи Варваровского моста на баланс государства, необходимо еще одно решение сессии городского совета. После чего глава Службы автомобильных дорог Владислав Невеселый обвинил мэра Николаева в затягивании процесса передачи Варваровского моста на баланс «Укравтодора» на первоначальном этапе.

Глава «Укравтодора» Александр Кубраков заявил, что Варваровский мост в Николаеве передадут на баланс ведомства летом 2020 года. При этом, в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета в начале июня 2020 года заявляли, что ожидают подписание акта приема-передачи Варваровского моста на баланс «Укравтодора».

Глава Службы автодорог в Николаевской области Владислав Невеселый заявил, что передача Варваровского моста на баланс «Укравтодора» затянулся на полгода по вине чиновников Николаевского горсовета.

В августе 2020 года мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что «Укравтодор» официально принял на баланс Варваровский мост. Однако позже глава Службы автомобильных дорог в Николаевской области Владислав Невеселый опроверг данную информацию. Тогда он рассказал, что для передачи Варваровского моста на баланс «Укравтодора» еще нужно пройти ряд процедур. В частности, согласовать передачу с Министерством экономики Украины, получить решение Кабинета Министров Украины, а также провести комиссию с участием «Укравтодора», Службы автодорог и балансодержателя.

Позже оказалось, что в «Укравтодоре» и Министерстве развития экономики не могут разобраться, где находится полный пакет документов, который необходим для передачи Варваровского моста в Николаеве государству.

В ответ на информационный запрос НикВести в «Укравтодоре» рассказали, что Варваровский мост в Николаеве до сих пор не принят в государственную собственность, поскольку Николаевский городской совет не исправил замечания Министерства финансов, найденные при изучении пакета документов.

Глава фракции «Слуга народа» в Николаевском горсовете Татьяна Домбровская считает, что вопрос передачи Варваровского моста на баланс государства можно было уже решить, если бы чиновники им занимались более ответственно и целенаправленно.

Кроме этого, глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким рассказал, что процесс передачи Варваровского моста в государственную собственность находится на финальной стадии.

Народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Александр Пасичный заявил о готовности посодействовать в передаче Варваровского моста в государственную собственность, однако пока городская власть Николаева не обращалась к нему за помощью в решении этого вопроса.

Видеоблогер Олег Мудрак считает, что Варваровский мост необходимо передать на баланс «Укравтодора» до начала строительства «японского» моста, поскольку после начала работ государство не захочет принимать объект.