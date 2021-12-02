Верховная Рада Украины приняла законопроект о государственном бюджете на 2022 год.

За такое решение проголосовали 268 народных депутата в ходе пленарного заседания сессии в четверг, 2 декабря, пишут НикВести.

Доходы госбюджета по сравнению с первым чтением увеличили до 1,322 триллиона гривен, а расходы – до 1521,2 триллиона гривен.

В частности, на инфраструктуру предлагается дополнительно выделить 25 миллиардов гривен, из которых: 9 миллиардов гривен – инфраструктурная субвенция на реконструкцию и строительство новых учреждений здравоохранения и образования, спортплощадок и дворцов спорта, 4,4 миллиарда гривен – на строительство аэропортовой инфраструктуры и создание Национального авиаперевозчика, 4,3 миллиарда гривен – на поддержку железнодорожного транспорта, 1,1 миллиарда гривен – обустройство госграниц, 500 миллионв гривен – на развитие туристической инфраструктуры, природоохранных парков и заповедников.

Дефицит удерживается на уровне до 3,5% ВВП, финансирование госбюджета предусмотрено на уровне 188,8 млрд. грн.

Минимальная зарплата с 1 октября вырастет до 6700 гривен в месяц, а прожиточный минимум для трудоспособных лиц с 1 июля – до 2600 гривен в месяц, а с 1 декабря – 2684 гривен в месяц.

Стоит отметить, что внесенные николаевскими народными депутатами поправки к проекту о Госбюджете-2022, поддержаны не были и остались в той редакции, которую предложил комитет по вопросам бюджета. В то же время при рассмотрении внесенных поправок в главный финансовый документ страны 2 ноября народные депутаты от «Слуги народа», которые внесли поправки по Николаевской области, не стали отстаивать их в сессионном зале перед голосованием.

Напомним, что николаевские народные депутаты внесли несколько десятков поправок в проект Госбюджета-2022 по Николаеву и области, которые парламентский комитет по вопросам бюджета либо поддержал частично, либо не поддержал вовсе. Так, бюджетный комитет поддержал частично поправку главы парламентской фракции «Слуга народа» Давида Арахамии о выделении 320 миллионов гривен на покупку трамваев для Николаева

В то же время, бюджетный комитет не поддержал ни одну поправку народного депутата Александра Гайду, среди которых 395 миллионов гривен на реконструкцию ДК «Молодежный» и 116 миллионов гривен на ремонт Широкобальского моста в Николаеве.

Не была учтена комитетом по вопросам бюджета и поправка народного депутата от «Слуги народа» Максима Дырдина, который предложил выделить из госбюджета 25 миллионов гривен на очистку реки Синюха.

В то же время, бюджетный комитет поддержал совместную поправку николаевских народных депутатов Александра Пасичного и Игоря Копытина установить базовую дотацию для местных бюджетов Николаевской области в сумме 385 миллионов 654 тысяч гривен и реверсную дотацию – 188 миллионов 995 тысяч гривен

Помимо этого, поправку по Николаевской области также внес народный депутат от «Слуги народа» Даниил Гетманцев. Бюджетный комитет отклонил предложение нардепа сократить финансирование Николаевской облгосадминистрации на 24 миллиона 809 тысяч гривен.